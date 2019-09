A tótszentmártoni tamburások az anyaországban töltöttek egy hetet

Hagyományaikhoz híven évi rendes nyaralásukból egy hetet a horvát tengerparton utcazenéléssel töltöttek a Sumartonski Lepi Decki tamburazenekar tagjai.

– A nyolcfős hagyományőrző csapat 2002-ben alakult meg Tótszentmártonban, a Tótszentmártoni Kulturális Egyesület kebelén belül, azzal a céllal, hogy a Mura menti horvátság zenei örökségét megőrizze és továbbadja – tudtuk meg Gyuricz Dánieltől, a csapat szóvivőjétől.

Az azóta eltelt közel 20 év alatt a hagyományőrzés mellett báli zenekarrá avanzsált a Sumartonski Lepi Dečki, mely ennek köszönhetően rendkívül széles repertoárt tudhat magáénak. Dániel jelezte, 6-7 éve minden nyáron egy hetet töltenek el utcazenéléssel a horvát tengerparton, Crikvenicán, illetve Novi Vinodolskin.

– Az utóbbi 2-3 évben már csak Novi Vinodolskiba járunk, ahol hétfőtől vasárnapig utcazenélünk, illetve természetesen, élvezzük a tenger és a tengerpart nyújtotta örömöket – mondta el Gyuricz Dániel. – Az a tapasztalatunk, hogy a műsorunk mindig kedvező fogadtatásra talál az anyaországban élő horvátság körében, általában azt hiszik rólunk, hogy mi is ottani horvátok vagyunk, annyira jó ma már a kiejtésünk. Ez a hét egyébként kiváló alkalmat kínál a csapatösszetartásra is, sokat próbálunk, gyakorlunk az apartmanban, igyekszünk újabb dalokat elsajátítani és most elkezdtünk dolgozni azon, hogy ennyi év után végre kijöjjünk egy saját számmal.

A fiatal zenész azt is hozzátette: imádnak zenélni, szórakoztatni a közönséget, s lelki értelemben vett feltöltődést jelent nekik, ha a nagyérdemű tetszését láthatóan elnyeri a produkciójuk – így válik számukra a munka kikapcsolódássá. Ezért a terveik között is hangsúlyos helyet foglal el az, hogy minél több bálba, lakodalomba vihessék el a Mura menti horvátok zenei kincseit.