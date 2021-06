A Soulistic új albuma a dzsesszt és az R&B stílust ötvözi a magyar népzenével

A gospel evangéliumot jelent, az pedig maga az örömhír. A gospel stílusú dalok tehát egyrészt az örömről, a hitről és az Isten iránt érzett háláról szólnak, de a világunkról is, azon hatásokról, amelyek lépten-nyomon érnek bennünket.

A dzsesszzongorista Jáger András – vagy ahogy a szakmában nevezik: Bandi – fogalmazta meg ezekkel a szavakkal annak a gospelzenét játszó Soulistic formációnak a lényegét, amelyet Malek Andrea dzsesszénekessel alapítottak. A zenész-dalszerző elmondása szerint együttműködésük nem csupán erre a projektre korlátozódik, hiszen a dzsessz műfajában is alkottak már együtt.

– A dzsessz mindkettőnk számára olyan kiindulási pont, amelyre lehet építkezni – magyarázta Bandi. – Az első két közös lemezünk valójában sokkal inkább dzsesszalbum volt még. Először népdalokat ültettünk át dzsesszfeldolgozásokba, ez volt a Madárka, majd az Álommal ugyanezt a stílust folytattuk, ám akkor már saját szerzeményekkel. Aztán úgy éreztük, eljött az idő, hogy megénekeljük a hitünket is, s ekkor döntöttünk úgy, hogy készítünk egy gospelalbumot. A kortárs gospel ugyanis egyáltalán nem áll távol a dzsessztől, hiszen R&B-, soul- és hiphop­elemek mellett a dzsesszt is magában foglalja. Egykor persze más volt a gospel, a műfaj nevének hallatán ma is sokan azokra a nagy kórusokkal elő­adott, tapsolós, templomi fellépésekre gondolnak, amelyeket filmekben is láthattunk, a kortárs gospel azonban már egészen más. Mi az utóbbit képviseljük, ugyanakkor egészen egyedülálló módon, hiszen a műsorainkat dzsesszimprovizációkkal tűzdeljük tele.

Malek Andrea a Suolistic formáció kapcsán úgy fogalmazott: ez egy nagyon különleges projekt, amely nemcsak a dzsesszt és az R&B stílust ötvözi a magyar népzenével, de felfedezhető benne a lélek és a zene közötti szoros kapcsolat is. Maga a név is erre utal, hiszen a soul fogalom nemcsak zenei stílust jelöl, az angol szó magyarra fordítva lelket jelent.

– Szinte napra pontosan öt évvel ezelőtt volt egy nagy koncertünk Budapesten, a Rumbach utcai zsinagógában, amelyet Bandi szervezett – tekintett vissza az együttműködés kezdeteire az énekesnő. – Aztán volt neki egy önálló koncertsorozata, amelynek egyik állomására szintén meghívott engem. A beszélgetéseink során az is kiderült, hogy van egy csomó közös álmunk, ami eddig mindkettőnk esetében megvalósítatlan maradt. Innentől nagyon gyorsan haladtunk előre, őszre meg is alakult a közös zenekarunk. Az élet persze általában nem ilyen egyszerű, az a legritkább esetben fordul elő, hogy véletlenszerűen találkozik két ember, s rögtön zenekart is alakít, hiszen ahhoz, hogy mindez létrejöjjön, össze is kell érniük az elképzeléseknek. Nálunk azonban ez az érési folyamat addig tartott, amíg nem találkoztunk, amíg együtt színpadra nem léptünk. Onnantól kezdve az volt a legtermészetesebb, hogy együtt folytatjuk tovább.

A Soulistic formáció hamarosan megjelenő gospelalbumához már tavaly őszre terveztek egy húszállomásos turnét, ám a pandémiás időszak miatt akkor nem jöhetett létre. A napokban azonban elindulhatott, s rögtön az első fellépés után – az elmúlt hét végén – két zalai helyszín, Zalaegerszeg és Nagykanizsa következett. A koncertek kapcsán mindkét művész úgy fogalmazott: most mindennél jobban szükségünk van arra, hogy kapaszkodót találjunk a világban.

– Az emberek a reményt keresik – folytatta Bandi. – Előbb-utóbb rá kellett jönniük, hogy az élet nemcsak a bulizásból áll. A zene elsősorban nem is arra való, hanem a legkifejezőbb eszköze a hitünk megvallásának. Isten a zene által egy felsőbbrendű eszközt ad a kezünkbe, amelyet mi használni akarunk.

A Soulistic formáció zenéjét Jáger András szerzi, a dalszövegeket pedig Malek Andrea írja. Az énekesnő úgy fogalmazott: általában kap zenésztársától egy támpontot, egy dallamot vagy egy címet, majd annak alapján dolgozza ki a szöveget.

– Hozzávarrom a gombhoz a kabátot – mosolyodik el. – Ezek a dalok Istenhez szólnak, a reményt fejezik ki, arról énekelek, mi volt a különbség a korábbi életünk és a mostani között. Mindig az örömöt hangsúlyozzuk, hiszen ez a zene alapból hordoz magában némi szomorúságot. Mi azonban azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy bármennyi bánat vagy tragédia veszi körül lépten-nyomon az embert, azért mindig kisüt a nap. Számunkra nagyon fontos, hogy a dalainknak pozitív üzenetük legyen. Mi a reményt szeretnénk megmutatni, a kapaszkodót. A hitet akarjuk kifejezni a zene által. Számunkra ez most az elsődleges, mindkettőnknek ez vált a szívügyévé – zárta gondolatait Malek Andrea.