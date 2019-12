A Sóska, sültkrumpli című színművet Farkas Ignác rendezte

Ha a színész egészen közel él, lélegzik, játszik a nézőhöz, az már önmagában unikális színházi élményt jelent. Szerencsére erről nem kell lemondania a Hevesi Sándor Színház elkötelezett közönségének, ezekben a hetekben a próbateremből kialakított stúdióban látható ugyanis Egressy Zoltán kortárs drámaíró Sóska, sültkrumpli című tragikomédiája.

Mészáros Tibor díszletében a közelség néző és színész közt valóban drámai, az intimitás szintje a színészekre is nagy nyomást gyakorol. (Szöveg is van rá: „nagy a stressz, a nézők is túl közel ülnek”.)

A darab az elmúlt két évtizedben bejárta szinte valamennyi magyar színházat, itt Zalában 2008-ban Egerváron láthattuk. Mi minden történt azóta a magyar foci egén!

A történet tudniillik egy játékvezetői öltözőben játszódik, a bíró (Mihály Péter), és két partjelzője (Szakály Aurél és Baj László) hármasának minimum bonyolultnak mondható együttélésébe látunk bele, a meccs előtt, a szünetben és a meccs végén, amikor a szurkolók haragja miatt egy időre beszorulnak hőseink. Az időtér választásból is tudható, itt sok mindenről szó lesz, a labdarúgásról legkevésbé. Pedig a nézőket az előadás kezdete előtt egykori nagy meccsek közvetítésének hangbejátszásával hangolják: Vitray, Szepesi a két végpontja a gólörömnek.

Jön a Szappan gúnynevű: kávét főz, sáros stoplis cipőt pucol. De főleg dohog: kétszemélyes a kávéfőző, kilyukadt a foga, hideg van, ki nem állhatja a bírót, akivel most össze lesz zárva, nemcsak 90 percig.

Érkezik Művész, alig él, rettenetesen másnapos, utálja az egészet. Meccsnapokon régen sóskát evett sültkrumplival, amit Marjan (így mondja Mariannt) főzött neki. De Marjan elment valaki mással. Ebből származik némi előny, nagyon-nagyon szomorú verseket lehet írni. Berobban a bíró is, ki van öltözve, jól megy neki. Ha jelen van, Lacikám, ha kimegy, szemét Szomorúszájú a neve. Marjant ő nyúlta le Művészről. (Hopp, egy drámaszervező motiváció.) Egyébként mindenki tétre játszik: a bíró előre akar lépni, a FIFA meccsein fújhat, ha ez a mai jól megy. Szappan tempósan ármánykodik ellene, mert Lacikám keze van abban, hogy őt bíróból visszaminősítették „lengetőnek”. (Csoda, ha szappanmódra sikamlósan intrikál, ahol csak tud?)

Művész erősen fűtve van a társa által, hogy tegyen keresztbe a bírónak, márcsak a nő miatt is, de hát az egy élhetetlen fajta, ábrándozik és alapélménye a hányingere. Szappan merészet dönt: a bíró a második félidőben csak az első kiszabandó feddésnél tudja meg, nincs nála sárga lap, csak piros. (Bizonyítani persze nem lehet, hogy Szappan lopta el.) A meccs szétesik, az előrelépésnek befellegzett. Pedig mennyire hitt benne, hogy azé a hatalom, akinél a síp van… Komoly dolgozatot ad elő e tárgyban. Mit is gondolt? Azoktól várt együttműködést, akiket hátba szúrt? Lassan kiderül, ő sem az élet császára, a nő már két hete nincs vele, ki mással ment volna el, mint a labdarúgó szövetség ellenőrével. Most meg ott ül a lelátón, Művész nem is ér oda emiatt egy fontos szöglethez. (Ja, egyszer Szappannak is megvolt, csak hogy az öltöző levegője elég fülledt legyen.)

Munkahelyi intrika, betartás, eldurvuló emberi viszonyok? Nem egészen. A dráma szerzője és a szöveget értő kézzel kezelő rendező, a Jászai-díjas Farkas Ignác mindegyikben meglátja az esendő embert. Nemcsak a szerelmi bánatát és a sóskavacsorák emlékét dédelgető Művésznek jutnak érzelmes percek, amikor érdemtelenre pazarolja lírai vénáját. Erősen megrendítő az amúgy erkölcsi hulla Szappan monológja, aki arról álmodott, hogy egyszer, egyetlen egyszer a Népstadionban az utolsó percben valahogy gólt rúg. Ennyi különben általában elég is lenne a világhírnévhez. A sport mégsem acélozta a jellemét, pedig úgy tudjuk, hogy az aztán tartást ad. Hát nem. Meg lehet szánni, amikor a volt nejével élő gyerekei után fáj a szíve? Bírónk bárkit eltaposó elszántsága mögötti kiemelkedési vágy elég ahhoz, hogy megértsük?

Amúgy az egész játéknak van valami se veled, se nélküled bajtársiassága. Együtt menetelnek a jelentéktelenségben. Az utolsó kép: végre megjelenik az a cemende „Marjan” (Kiss Szilvia), ezek hárman meg a zuhanyozóból egymás válla fölött bámulják, az ellenőrrel együtt (Horváth Zoltán). A két néma szerep erősíti meg végképp az együvé tartozásukat. Aminek tompa humor, halvány szarkazmus, áthallásos szójáték és idézetsor a kovásza. Ilyen az élet, taposunk és taposnak, mégis egymás mellett ülve nézünk üveges tekintettel… a jövőbe.

A darabba annyi igazi energiát tettek az alkotók, a színészek, hogy az ember szeretné, ha a szűk tér kitágulna, s minél többen látnák, ahogy a legapróbb mozdulat is ki van dolgozva. A három színész esténként kevesek elé szórja tehetsége szikráit, naggyá teszi őket, hogy ebbe nem gondolnak bele.