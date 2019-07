A Rezedák Dalkör újabb „aranyos” sikere

Nívós zenei elismerést szerzett néhány napja országos versenyen a Rezedák Hagyományőrző Dalkör.

A bajcsai életvidám hölgyekből álló, közismert daloscsoport az elmúlt időszakban halmozza a rangos kitüntetéseket. A közelmúltban adtunk hírt arról, hogy a Harkányban országos nyugdíjas Ki mit tud? versenyen kiemelt arany minősítéssel jutalmazták a Rezedákat. Azonban az újabb, fennállásuk óta a legrangosabb elismerésre nem kellett sokat várni. Marczin Jenőné, a dalkör vezetője elmondta: június végén Balatonfüreden, a KÓTA aranypáva országos népzenei minősítőn aranypáva fokozatot értek el zalai és tolnai népdalokkal.

– Többéves munkánk gyümölcse érett be – jelezte Marczin Jenőné. – Mindannyian nagyon büszkék vagyunk a szép sikerre, mivel sokat készültünk a minősítőre. Németh Renáta karnagyunk ezúttal is nagyon sokat segített nekünk, sokat köszönhetünk neki. A siker (is) motivál minket arra, hogy még kitartóbban dolgozzunk, mivel van még mit csiszolnunk az énektudásunkon – összegezte a Rezedák Hagyományőrző Dalkör vezetője. Elmondta azt is: nyáron sem fognak pihenni, mivel fellépések sokasága vár rájuk. Augusztus 10-én pedig nagyszabású dalostalálkozót szerveznek a Hevesi Sándor Művelődési Központban.