A Pannon Tükör új száma is ott volt a Margó Fesztiválon

Németh János Kossuth-díjas keramikusművész alkotásainak fotói díszítik a Pannon Tükör című regionális kulturális folyóirat idei 3. számát, a címlapon az Oroszlán című kerámiaszobra látható.

A Pannon Tükör már a 24. évében jár, s az elmúlt időszakban a szerkesztők különösen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a szélesebb irodalmi közvélemény, egyebek közt a fővárosi közönség személyesen is találkozhasson a szerzőkkel és a lap készítőivel.

Ennek jegyében az itthoni, azaz zalai lapbemutatókon kívül (Zalaegerszegen a megyei könyvtárban mutatta be a lapszámot Bubits Tünde főszerkesztő és Gál Soma rovatvezető) a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM) is rendre zajlanak találkozók egy-egy lapszám megjelenése után. Ezúttal a Margó Kortárs Irodalmi Fesztivál vendégeként a PIM-ben az elmúlt vasárnapon adott keresztmetszetet a Nagygéci Kovács József főszerkesztő-helyettes vezette csapat a 2019/3. lapszámból. Az irodalmi fiesztán zenélt Kollár-Klemencz László rockzenész és író, aki már jelentkezett irodalmi szöveggel a Pannon Tükörben, valamint Vass Norbert is megismertette a közönséget Indiáncseresznye című első novelláskötetével.

A lapban új rovat kezdte meg működését Zalaegerszegi sorsok – Zalaegerszegi arcélek címmel, amellyel a szerkesztőség szeretné meghálálni a megyeszékhely nélkülözhetetlen támogatását. Az új rovatban a város írói (szerkesztőségünk munkatársa, Nagy Betti, Lackner László) szövegei mellett Kocsis Katalin nagykanizsai nyugalmazott könyvtáros közöl átfogó életrajzot a 100 éve született zalai származású színészóriásról, Gábor Miklósról. A rovat kuriózuma az a portréinterjú, amelyet Turbuly Éva levéltáros mint egykori kollégista készített dr. Gyimesi Endrével. A megyeszékhely korábbi polgármestere, országgyűlési képviselője, aki jelenleg több társadalmi megbízatása mellett egyebek közt a Pannon Írók Társasága elnöke, azt mondja, végre visszatérhetett az „eke szarvához”. Az írásból mozgalmas pályaív rajzolódik ki, a rovat pedig várakozással tölti el az olvasót.

A szépirodalmi rovatban Péterfy Gergely regényrészletét hozzák, teret kap a pályakezdő Csete Soma, László Liza, Nagy Tamás, a helytörténeti oldalakon pedig Cséby Géza ír keszthelyi patikatörténetet, három gyógyszertár sorsát villantva fel.

A lapkezdő „Egy mondat” rovatot ezúttal Lanczkor Gábor és Nyerges Gábor Ádám töltötte.