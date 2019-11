A Pannon Tükör és a Hévíz legújabb számairól

A Zala megyei irodalmi életet szervező műhelyek között az írókörök, könyvtárak, egyesületek mellett kitüntetett helyet foglalnak el a folyóiratok, hiszen egy költő vagy író számára mégis­csak a megjelenés, az olvasóhoz való eljutás a legfontosabb.

Megyénk több periodikával, időszaki kiadvánnyal, gazdag könyvrepertoárral rendelkezik, s két kiemelkedően stabilan teljesítő folyóirattal, amely élvezi a megyebeli önkormányzatok, városok támogatását és az országos források elosztásának pályázatain is sikerrel szerepel.

A Pannon Tükör legutóbbi, szeptember-októberi lapszámát a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban mutatták be nemrég, ahogy az már hagyománnyá vált, a Hévíz pedig – köszönhetően a budapesti szerkesztőknek is – a fővárosban is rendre a közönség elé áll az új kollekcióval. A Bubits Tünde főszerkesztésével megjelenő Pannon Tükör két különleges, a hazai gyakorlatban hézagosan előforduló, mindinkább a figyelem középpontjába kerülő rovattal is rendelkezik: az „Egymondatok” című lapindító rovatban ismert írók, gondolkodók kapnak arra lehetőséget, hogy napjaikról rövid, impulzív szövegekkel adjanak számot, amiből miniatűr kordokumentumok kerekednek. A másik, a Debüt, ahogy a neve is mutatja, a legelső közlések helye, ahol a fiatal vagy az írásba kicsit később kezdő, de eddig még a nyilvánossággal nem próbálkozó alkotók méretik meg magukat, a jó szemű, ízlésű szerkesztők segedelmével.

A Hévíz e tekintetben szinte az egész felületében nyitva áll az újak előtt, a korosabb olvasó néha meghökkenve olvassa a szerzők születési dátumait: rendre 1999 után születetteket fedez fel a lap.

Idei 4. lapszáma szerzői gárdája azonban a nyolcvanas években születettek derékhada, akik közül erősen olvasandó Batók Imre író, kritikus Kertész Imre életművét forgató esszéje. Az írás a magyar irodalmi panteon feltűnő kiürülését is szóba hozza a Nobel-díjas magyar író, illetve életművének értelmezése kapcsán. A Lépcső a homályba című írás higgadt őszinteséggel utal Kertész vitatott és vitán felüli – irodalmi teljesítményén kívüli – gesztusaira. (A Hévíz posztere is Kertészportrét küld az olvasónak.)

M. Nagy Miklós műfordító messzebbre tekint időben és térben egyaránt: Jack Kerouac halálának 50., Sebastian Sampas halálának 75. évfordulója ihlette írását, amely a híres amerikai „vert” nemzedék életérzéseit firtatja.