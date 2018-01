A nyomasztás magasiskolája

orgos Lanthimos legújabb munkáját legutóbbi, A homár című filmje óta várom. A groteszk, fekete humorú, szatirikus disztópia 2015 egyik legjobb alkotása volt, és első blikkre az Egy szent szarvas meggyilkolása sem tűnt kevésbé különcnek.

Steven (Colin Farrell) sebész, feleségével és gyermekeivel él kényelmesen, mígnem egy nap feltűnik a fiatal fiú, Martin (Barry Keoghan), aki szokatlanul nagy érdeklődést mutat a férfi iránt. A kezdeti barátságos stílus és a laza beszélgetések után kiderül, mi a srác igazi célja, s a dolgok váratlan fordulatot vesznek.

A furcsa cím, illetve a történet a görög mitológiára épül, azon belül is Euripidész egyik kései művére, de a tragédia ismerete nélkül is megállja helyét a film. A cselekmény átlagosan indul, csak a baljós hegedű- és harmonikajáték figyelmeztet: valami nincs rendjén. Steven és Martin találkozgatnak, a sebész a családjának is bemutatja a fiút. Lanthimos komótosan csepegteti az információkat, aztán egyszer csak összeáll a kép. Kiderülnek a motivációk, melyeket olyan nemes egyszerűséggel közölnek a felek, mintha csak a napi rutint foglalnák össze. Pedig a tét nem kicsi. Fokozatosan lesz egyre komorabb az összkép, mígnem az utolsó harmadban elhatalmasodik az őrület. Stevennel egyetemben mi, nézők is egy idegtépő játékot élünk át, melyben mindenki megfizeti az adósságát. Lanthimos most sem rest sokkolni, ezt azonban a legritkább esetben teszi vizuális erőszakkal. Az egész filmet körbelengi egyfajta groteszk stílus, ami egyszerre briliáns, mégis frusztráló.

A szereplők gépies, monoton hanghordozása a zavarba ejtő, már-már kínos dialógusokkal és szituációkkal, nem könnyíti meg a néző helyzetét. Sok kérdésre választ sem kapunk, de ez a fajta misztikum jól áll az Egy szent szarvasnak. Így egyszerre képes félelmetesen feszült, ugyanakkor hétköznapi maradni. Érdekes nézőpont például, hogy a tudomány emberei, mint Steven és neje, mennyire értetlenül állnak gyermekeik rosszabbodó állapota előtt. Az értetlenség pedig aggodalmat, idegességet és konfliktust szül. Az egyetlen kapocs Martin, aki hiába tűnik végtelenül kedvesnek, van benne valami megmagyarázhatatlanul nyugtalanító. Apránként csúszunk egyre mélyebbre, mígnem Lanthimos beviszi az utolsó gyomrost. Fel vagyunk készülve, tudjuk mi fog történni, csak azt nem, milyen formában. A megoldás nem kímél senkit, nem ad feloldozást. A rendező embertelen játékot űz, ahogy karaktereit bábuként rángatja, s érzelmi terror alatt tartja a főhőst és minket is. A film amilyen hirtelen kezdődött, úgy is ér véget.

Az Egy szent szarvas meggyilkolása rétegfilm, lassúsága, bizarr megoldásai, éjfekete humora sokakat elriaszthat. A görög fenegyerek elkészítette 2017 legnyomasztóbb filmjét. Mindenki döntse el, készen áll-e rá.