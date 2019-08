A nyári forgatáson órákig kuporgott az autóban – Kulisszatitkok Lendvai Kristóf filmjéről

A veszekedések mindennaposak, válni készülnek a szülők… Erre a szituációra épül a 17 éves nagykanizsai Lendvai Kristóf kedden bemutatott új rövidfilmje, melynek premierjét a Keresztury Dezső VMK-ban tartották.

A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeinek szereplésével forgatott Félúton című film nem előzmény nélküli, hiszen az ifjú zalai rendező már tavaly előrukkolt egy alkotással (Majdnem eltoltam címmel), ami számos elismerést is bezsebelt.

– Most is olyan témát választottam, ami tele van ismerős szituációkkal és karakterekkel – válaszolta a motivációkat firtató kérdésre a szeptemberben a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnázium 11. osztályát kezdő tanuló. – A Félúton a generációm felnőtté válásának szimbolikus története. Főhősünk, Lóri, a folyamatos veszekedések miatt elszökik otthonról, az Adriára szeretne eljutni. Útja során sokféle emberrel találkozik, akik kijátsszák vagy segítik őt, de valamennyien formálják világlátását, érzelemvilágát. Miközben szenved a családi békétlenség miatt, az útkeresés, az emberismeret, a magára hagyatottság, a tehetetlenség, az önállósodás folyamataiból is leckét kap. A film ifjúsági dráma, a saját korosztályomat szeretném megszólítani vele.

A szülők válása, vagy annak az esélye ugyanis rengeteg fiatalt érint. Mint elmondta, egyik ismerőse osztályában a tanár feltette a kérdést, hány diáknak váltak el a szülei. A harminc tanulónak több mint fele feltette a kezét.

– Ez rettenetes… – folytatta Lendvai Kristóf. – Nem magát a válást ítélem el, hanem azt a szemléletet, amely a megromlott házastársi kapcsolatban nincs tekintettel a gyerekre, az ő kínlódása nem számít, majdcsak kibírja valahogy. Mivel sok az érintett, szeretnék a filmem kapcsán a későbbiekben minél több rendhagyó irodalomórát tartani, ahol a saját korosztályommal vitathatnám meg ezeket a kérdéseket.

A közel negyvenperces film forgatókönyvét a Belgiumban élő Mészáros Gyula dolgozta ki, aki meg is látogatta az ötnapos nyári forgatást.

A Zalaegerszegen, a letenyei határon, Kiskutason és Lakhegyen zajlott munkálatok idején mindvégig bestiális hőség tette próbára az alkotókat. Fel is emlegették ezt a keddi bemutatón részt vevő színészek, Bellus Attila, Czegő Teréz, Ecsedi Erzsébet, Hertelendy Attila, Magyar Cecília és a főszereplő, Herold Levente. Mellettük még Besenczi Árpád, Lőrincz Nikol és Szakály Aurél öltötte magára a Szőke Julianna által válogatott jelmezeket.

A vetítés utáni beszélgetésből megtudhattuk, a filmforgatás a sok holtidő és a jelenetek ismétlődése okán meglehetősen kimerítő munka, ami néha súrlódásokkal is jár. De mindannyiukat levette a lábáról Kristóf érettsége, ahogy a karaktereket fejben már megrajzolta, valamint a fiatalember odaadása. Egyik nap, amikor egy autóban zajlott a forgatás, képes volt hat órán át a hátsó ülések elé lekucorodva görbedni, hogy a kamera elől elbújva nyomon követhesse az elöl ülő stopos lány (utóbbit Magyar Cecília alakította) és a főszereplő dialógusait…

A film megszületését a nagykanizsai és zalaegerszegi önkormányzat mellett számos zalai cég, intézmény, szervezet és magánszemély támogatta, őket fel is sorolta a program végén a produceri és apai minőségében megjelent Lendvai Béla újságíró.