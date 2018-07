A néptáncon keresztül is őrzik a hagyományokat Zalaszentgyörgyön

A néptánc, majd egy kis mulatás töltötte be a település tegnap délutánját. A III. Göcseji Dombérozó helyi programja a kultúrházban kezdődött két együttes fellépésével.

Az andráshidai Szélrózsa Néptánc Együttes Szatmári tánc című produkcióját adta elő, majd a Zalaszentgyörgyi Néptánc Együttes a Göcseji lakodalmas című műsorával lépett a színpadra. A közönséget Kovács Dezső polgármester köszöntötte, aki maga is a helyi együttesben ropta a táncot. De előtte még érdeklődésünkre közölte, hogy idén vesznek részt először, Kávással közösen a Göcseji Dombérozóban, s meg szeretnék mutatni, hogy érdemes ide látogatni. A műsor fő részét, a lakodalmast Kiss-Molnár István koreográfus vezetésével gyakorolták be a táncosok, s a nagy műből fél órás összeállítást mutattak be. A talpalávalót a sárvári Regös Együttes húzta.