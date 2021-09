A napokban jelenik meg a novai Gubinecz Ákos első önálló albuma

Nem attól lesz valaki hiteles népzenész, ha népviseletben áll ki a színpadra – mondja a novai Gubinecz Ákos, akinek ezekben a napokban jelenik meg első önálló albuma. A Határtalan férfiének címet viselő lemez egy nagyszabású vállalkozás, hiszen a Kárpát-medence határon túli területeinek népdalkincsét dolgozza fel.

Ezt ne hagyja ki! A magyar baloldal zokszó nélkül hajtaná végre Brüsszel utasításait

A kétrészesre szánt album azonban nem csak ettől különleges, a megvalósítás módja is eltér a szokványostól. Ákos ugyanis minden egyes térséghez, területhez tartozó népdalcsokrot az adott helyszínen s ottani zenekarokkal, közreműködőkkel rögzített. Emellett van még egy további sajátossága is, a Kárpát-medencei népdalkincs férfirepertoárját dolgozza fel, így csak olyan dallamok kerültek fel rá, amelyek a férfisorshoz kötődnek.

– Eddig ilyen tematikus album még nem készült, vagyis valóban különleges vállalkozásnak tekinthető a Határtalan férfiének – magyarázza a népdalénekes. – A Kárpát-medence folklórja azonban olyan gazdag, hogy még a férfisors dallamaira leszűkítve sem tudtunk volna teljes képet adni róla egy lemezen, ezért készül kétrészes kiadvány. Az első CD a déli-délkeleti sávot öleli fel, a Muravidéket, a Vajdaságot és Erdély egy részét. Erdély lesz a megosztó terület, hiszen erdélyi dallamok a második, 2023 elején megje­lenő lemezen is szerepelnek majd.

Ákos azt is mondja, a férfisors repertoárjában a katona- és bordalok a legmarkánsabbak, de a szerelmi dallamok is idesorolhatók. Amiről viszont általában megfeledkezünk, azok a históriás énekek, pedig eleink számára is fontosak voltak ezek a dallamok, s nagyon sok férfi énekes volt egykor, aki megénekelte egy-egy hős tetteit. Ezek a históriás énekek vagy balladák éppúgy folklóradatoknak tekinthetők, hiszen szorosan hozzátartoztak annak idején a parasztság életéhez.

Az első lemezre kilenc dalcsokor került fel, ezeket többek között a vajdasági Juhász, a kolozsvári Tarsoly, vagy a Székelyföldről származó Üsztürü zenekar közreműködésével rögzítette Gubinecz Ákos. Ezek mindegyike Kárpát-medence­szerte ismert, a saját területén kimagasló minőséget képviselő csapat. A kilenc csokor többségét katonadalok, illetve a már említett históriás énekek alkotják, bordalok ezen a lemezen nem szerepelnek, mivel azokat a második CD-re tartogatja az énekes. A kilenc csokor mellett további öt lesz elérhető a lemez borítóján szereplő QR-kód segítségével. Ákos úgy fogalmazott: igyekeztek kihasználni a modern technológia adta lehetőségeket, a QR-kód a honlapjára irányítja át a hallgatót, az öt további dalcsokrot ott lehet majd meghallgatni.

– A katonadalokat a Kárpát-medence teljes területén ismerik, nagyon sok nagyjából azonos dallamtípus is létezik – mutatott rá. – A stiláris jegyekben nincs sok különbség, ezért azt is nehéz megmondani, hogy egy népdal melyik tájegységhez kötődik igazán. Erre az egyik legjobb példa a De szeretnék hajnalcsillag lenni kezdetű népdal, amit mindenhol énekelnek. Mi zalainak ismerjük, miközben az erdélyiek is magukénak vallják.

Ákos szerint az emberek többségének elég sekélyes tudása van a népzenéről. Van 8-10 olyan dal, amit mindenki ismer, de ennél többet már kevesen. A mi vidékünkön a Szép Zalában születtem kezdetű a legnépszerűbb, ám három megyével odébb szinte már senki sem ismeri. Aki behatóbban foglalkozik a folklórral, annak a tudása talán 60-80 dallamra terjed ki. Az énekes szerint ez egy fejlesztendő terület, s az lenne a cél, hogy megszólítsák az utca emberét. A kodályi örökséget kell visszahozni, hogy merjenek az emberek énekelni, még azzal sem kell foglalkozni, ha becsúsznak hamis hangok. Az lenne a fontos, hogy okozzon örömet a közös éneklés, s akkor generációról generációra adódik tovább a népdal szeretete. Ő maga is így került vele kapcsolatba, nagyszülei és szülei is tagjai voltak a novai dalkörnek, ezért már gyermekkorában természetes volt számára a folklór iránti elköteleződés. Aztán 8-10 évesen ifj. Horváth Károly volt az, aki először megemlítette előtte lehetőségként a Zeneakadémiát, amelynek most végzős hallgatója. Akkor még titokzatos, csodaszámba menő kifejezésnek tűnt számára, de néhány évvel később, székesfehérvári középiskolásként már érezte, valóban az lesz életútjának meghatározó állomása.

– Az első CD felvételei három helyszínen zajlottak, Szabadkán, Lendván és Kolozsváron – árult el további részleteket a lemez elkészítéséről az énekes. – Ennek több oka is volt, egyrészt én is ragaszkodtam hozzá, hogy azokon a területeken rögzítsük a dalcsokrokat, ahonnan származnak, hiszen az mégiscsak más atmoszférát jelent, de a zenekarok szempontjából praktikus okai is voltak ennek, egyszerűbb volt, ha én utazom a határon túlra, s nem nekik kell, mondjuk Budapestre eljönniük. Az eredeti terv az volt, hogy a felvételek előtt együtt próbálunk, ám a koronavírus harmadik hulláma közbeszólt, így a közreműködőknek elküldtem a kiválasztott dalok listáját, ők ennek alapján elkészítették az alapokat, majd azt visszaküldték nekem. Így a helyszínen már sokkal gyorsabban tudtunk együtt dolgozni, gyakorlatilag csak a felvételekre kellett össz­pontosítanunk. Két hét alatt sikerült a teljes anyagot rögzíteni. A lemezen szereplők egy részével már volt korábbi kapcsolatom, hiszen közreműködtünk egymás koncertjein, de voltak olyanok is, akikkel ezen projekt kapcsán ismerkedtünk meg. Jó érzés volt látni, hogy mindenki közös célnak tekintette a felvételeket, s mindenki előtt az lebegett, hogy ennek a lemeznek a segítségével a hallgatók minél teljesebb képet kaphassanak a Kárpát-medence népzenéjéről.

Ákos további élményeiről is beszámolt a lemez kapcsán. Mint mondotta, számos alkalommal dolgozott már stúdióban, de egy szólólemez elkészítése sokkal nagyobb felelősséggel jár, és persze jóval több terhet is ró rá. Nemcsak a koncepció kigondolása, a dalcsokrok összeállítása volt a feladata, hanem a lemezborító grafikai tervezését is magára vállalta. Úgy fogalmazott: korábban ő sem látott bele, mennyi adminisztrációval jár egy lemez elkészítése, ennek ellenére élvezte a munkát, s büszkeséggel tölti el, hogy hamarosan a kezébe foghatja első szólólemezét.

– Üdítő volt, hogy a stúdiómunkáknak köszönhetően a Covid-időszak után kinyílt előttem a világ, lehetett pörögni, utazni, megismerni olyan embereket, akik az adott tájegységekről származnak – lelkesedett. – Élveztem a felvételeket, teljesen másként fogtam fel, mintha egy másik időszakban lettünk volna. Ugyanakkor az is igaz, hogy az adminisztrációra, tervezésre sokkal több időm és energiám ment rá, mint magára az éneklésre.

Az album megjelenését lemezbemutató koncertek követik. Az első helyszín Egervár lesz, ahol ma délután lép fel, majd Budapest, Szeged, Debrecen és Székesfehérvár következik. A többi koncertet a határon túl, azokon a területeken tartja, ahonnan az összeállítások valók.