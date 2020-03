A nagykanizsai tanító néni lett az év trubadúrja

Lendületesen halad előre Pelesz Alexandra költő-író, a Kiskanizsai Általános Iskola tanítójának irodalmi karrierje, aki kiérdemelte Az év trubadúrja címet, s hamarosan újabb könyve jelenik meg.

Az írónőről 2017 októberében számoltunk be először, amikor sorra aratta sikereit az irodalmi pályázatokon. Több alkalommal ért el dobogós helyezéseket, különdíjakat érdemelt ki, 2. lett az Irodalmi Rádió Az év pedagógus írója című pályázatán, első az Országos Mécs László Irodalmi Társaság pályázatán, a Magyar Irodalmi Rovat kiírásán pedig különdíjat érdemelt ki. A Nemzetközi Benedek Elek meseíró pályázaton két évben is a döntőbe jutottak a meséi. Az Irodalmi Rádió állandó szerzője, a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesülete irodalmi tagozatának tagja.

– Tavaly megnyertem egy regényíró pályázatot is, amit a Trivium Egyesület hirdetett meg – bocsátotta előre Pelesz Alexandra. – Ez tulajdonképpen regényíró szeminárium volt, amire „felvételizni” kellett. Végül 12 fő jutott be, akik közül a legjobbnak bizonyultam a zsűri szerint, s ennek a díjaként most, márciusban megjelenik a Gyászmunka című második regényem. Azt mutatja be, az ember hogyan dolgozza fel lelkileg a sorsfordító élethelyzeteket. A komoly, elgondolkodtató mondanivaló mellett van benne szórakoztatóbb, romantikus vonulat is. Kíváncsian várom, az olvasók hogyan fogadják.

Alexandra beszélt a tavaly elnyert Az év trubadúrja címről is, az elismeréshez tartozó serleget nemrég kapta meg postán, az átadáson nem tudott részt venni, mivel szeptembertől elsős tanító néni lesz a kiskanizsai iskolában, az iskolanyitogató egybeesett a díj átadásával.

– A pályázatot az Irodalmi Rádió hirdette meg több kategóriában – tudtuk meg Alexandrától. – A női kategóriában nyertem meg a versenyt úgy, hogy két versem közt osztották meg az első helyet.

Az alkotó elmondta: tervezi, hogy verseskötettel is jelentkezik, mert sokan várják tőle, olvasói szeretik lírai alko­tásait, erről gyakran kap meg­erősítést tőlük telefonon, üzenetben, személyes beszélgetésekben (egy költemény keretes cikkünkben olvasható). Az íróasztalfiókban több kész regénye lapul, amiket sorban szeretne megjelentetni.