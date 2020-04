A muzsikával nyújt enyhülést a zalai származású csellóművész

A világ számos országában koncertezik csellóművészként, valamint az Oberton String Octet tagjaként Standi Dorottya Bécsben élő, zalaszentgyörgyi származású csellóművész. Az együttes az első CD-jének teljes bevételét Treviso kórházának ajánlotta fel a koronavírus elleni küzdelem támogatására.

Standi Dorottya Bécsben végezte második mesterképzését a Zeneművészeti Egyetemen. Dolgozik az osztrák főváros legjobbjai között számon tartott Tonkünstler szimfonikus zenekarban, és az Oberton String Octet tagja. A nyolctagú együttesnek idén márciusban jelent meg az első CD-je a neves ARS Produktion német kiadónál. A vonós együttes Grazban alakult, s hét nemzet (Lettország, Szlovénia, Ukrajna, Olaszország, Oroszország, Ausztria és Magyarország) nyolc fiatal művészét egyesíti a zene által. Lemezük, melynek címe „Slavic Soul” – Szláv lélek – Sosztakovics, Afanaszjev és Gliére orosz zeneszerzők ritkán játszott mesterműveit mutatja be.

„Olasz hegedűsünk, Alberto Stiffoni kezdeményezésére az online megvásárolható CD minden egyes példányának teljes bevételét szülővárosa, a súlyosan fertőzött területen lévő Treviso kórházának ajánljuk fel, ahol rendkívül nagy szükség van a segítségre. Mi, zenészek a muzsikánk által tudunk fizikai és lelki enyhülést nyújtani a betegségtől szenvedőknek” – írta lapunknak.

Az oktett tagjaként az utóbbi időben a világ legkülönbözőbb pontjain adott hangversenyeket, Jeruzsálemtől kezdve a lett fővárosig, Rigáig, valamint Svájc és Ausztria koncerttermeiben, és legnagyobb örömére múlt ősszel Zalaegerszegen is hallhatta a közönség a rendhagyó formáció izgalmas repertoárját.

„Utazásaink során igyekszünk mindig időt szakítani legalább egy helyi iskola meglátogatására, ahol hangszerbemutatón, mini koncerten, s a különböző kultúrák népzenéjén alapuló kvízjátékon vehetnek részt a gyerekek. Így volt ez a kertvárosi Eötvös József Általános Iskolában is, ahol édesanyám, Standi Gyuláné vezetésével játékosan vezettük be a diákokat a zene világába, valamint az iskola énekkarával közös produkciót is összeállítottunk a kertvárosi templomban bemutatott jótékonysági koncertre. Amikor nem kamaraegyüttesemmel vagyok úton, akkor tanulmányaimra, a zenekari munkámra, valamint egyéni projektjeimre koncentrálok. 2019 őszén az a megtiszteltetés ért, hogy az Amerikai Egyesült Államok fővárosában egyedüli magyar fellépőként képviselhettem hazámat. A Washingtoni Magyar Konzulátus október 23-i ünnepségén léptem fel, ahol nagy lelkesedéssel fogadott az ottani magyar közösség. Januárban Kínában jártam, több száz jelentkező közül választottak ki résztvevőnek a világhírű kínai-amerikai csellóművész, Yo-Yo Ma és Michael Stern által vezetett YMCG fesztiválra. A világ minden tájáról érkező, neves művészekkel dolgoztam együtt, s több mint 1500 fős közönségnek adtunk nagy sikerű koncertet a Xinghai koncertteremben” – számolt be Standi Dorottya a legutóbbi különleges fellépéseiről.

Mint sok művésznek, neki is számos tervét keresztülhúzta a világjárvány, így a következő fél évre tervezett lett, japán, litván és portugál utazásai, koncertjei elmaradnak, de reménykedik ezek pótlásában. Addig pedig a gyakorlásra, az elmélyülésre, a rendszerezésre és helyi tevékenységeire helyezi a hangsúlyt, s persze hallhatóak klasszikus zenei videói a különböző online felületeken.

„Egy 400 lelkes zalai kis faluból, Zalaszentgyörgyről származom. Itt nőttem fel egy nyolcfős családban, s bár otthon vagyok sok helyen a világban, ide jövök haza. A zene mindig jelen volt az életemben, édesanyám, Standi Gyuláné énektanár, kántor, több kórust vezet, tehetséges népdalénekeseket nevelt. Édesapám is zeneértő, fiatalkorában trombitált. Így nem csoda, hogy öt testvéremmel mindannyian tanultunk hangszeren, hárman pedig szakmánknak is választottuk a zenét. Nővérem, Hajnalka hegedű- és brácsaművész, a helsinki városi zenekar szólamvezető brácsása. Kisebbik húgom, Szilvia a debreceni Zeneművészeti Egyetem magánének szakos hallgatója, játszott a Muzsika hangja című musicalben. Idősebbik húgom, Mónika fuvolázni és énekelni tanult, a könnyedebb műfajok kedvelője, a járvány idején viszont diplomás ápolóként minden figyelmét szakmájának szenteli. Öcsém, Barnabás leginkább az éneklésben lelte örömét, több énekverseny díjazottja, a zalaegerszegi közönség Nyilas Misiként is láthatta a Hevesi Sándor Színházban. Jelenleg a budapesti ELTE történelem–földrajz szakos hallgatója, segít az egyetem gyakorlóiskolájának online tanítási programjában. Bátyám trombitálni tanult a zeneiskolában, de legszívesebben ő is édesanyám kórusában, illetve barátaival alakított bandájában énekelt. Most más területen, futballedzőként fejleszti a gyerekek képességeit. A zalaegerszegi Ady Endre Művészeti Általános Iskolában tanultam, majd a Pálóczi Horváth Ádám zeneiskolában Balassa Euniké tanárnőnél kezdtem el csellózni. A Zrínyi Miklós Gimnáziumban töltött négy év után a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskolába vezetett zene iránti szeretetem, ahol Pálkövi Antal lett a tanárom. Egyetemet Grazban végeztem, Rudolf Leopold professzor osztályában szereztem alap- és mesterdiplomámat is kitüntetéssel. Jelenleg a bécsi Zeneművészeti Egyetemen tanulok kamarazene mesterszakon. Több országos versenyen első helyet szereztem és számos nemzetközi verseny díjazottja vagyok. Prominens művészek mesterkurzusain vettem részt, neves külföldi fesztiválok állandó fellépője vagyok, ám a legkülönlegesebb alkalmaknak itthoni fellépéseimet tartom. Magyarország, s legfőképpen Zala kivételes helyet foglal el a szívemben, s azt hiszem, ez nem változik” – írt családjáról, tanulmányairól és szülőföldje szeretetéről.