A múzeum pecsétnyomója 1919-ből

A városi múzeum első pecsétnyomója a hónap műtárgya a Thúry György Múzeumban.

Kunics Zsuzsanna történész-­muzeológus elmondta: Nagykanizsán 1896-ban a millenniumi díszközgyűlés döntött városi múzeum és könyvtár létrehozásáról, ami azonban akkor nem valósult meg. Haller Jenő, Légrád helytörténeti kutatója 16 évvel később, 1912-ben javasolta a Zala hasábjain, hogy Grünhut Alf­réd gabonakereskedő, ismert műgyűjtő gyűjteményéből hoz­zanak létre egy városi múzeumot, majd ugyanebben az évben Wlassics Gyula akciót indított az intézmény felállításáért. 1912. október 31-én a képviselő-testület döntött, hogy a városi bérpalotában biztosít helyet az intézménynek, amelynek vezetésével Halis István városi tanácsost bízták meg. Kinevezése 1913-ban meg is történt, és 1919-ig a hivatali szobájában gyűjtötte a régiségeket.

– A Tanácsköztársaság idején helyezték a múzeumot a Sugár úti gimnáziumépületbe, és akkor készült a bélyegző is – magyarázta Kunics Zsuzsanna. – Az igazgatói teendőkkel a néptanács is Halis Istvánt bízta meg, aki 1925-ig vezette a két gyűjteményt, amit a második világháború alatt súlyos veszteségek értek. A fennmaradt tárgyak, iratok mellett a múzeum kezdeti időszakának becses emléke a most kiállított, évtizedeken át használt pecsétnyomó is.