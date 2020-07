A Muratáj legújabb száma teret ad a fiataloknak

Némileg rendhagyó tartalommal, de a jól ismert szerkesztési elv szerint jelent meg a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által kiadott Muratáj legújabb száma.

A több mint három évtizedes múltra visszatekintő irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat ezúttal nem kapcsolódik egyetlen évfordulóhoz vagy konkrét, sorsfordító eseményhez sem. Ennek megfelelően a közel 130 oldalas kiadvány tartalmilag némileg színesebb és változatosabb is, mint a korábbi számai, bár a Muratáj sokszínűségét és gazdagságát a kötetben szereplő szépirodalmi alkotások mindig is garantálták. A szerkesztők szándéka ezúttal az volt, hogy nyitnak a fiatalabb irodalmár nemzedék felé, s ennek megfelelően egy pályázatot is meghirdettek számukra, szerény sikerrel. Mint azt a folyóirat egyik szerkesztője, dr. Bence Lajos író-költő, irodalomtörténész elmondta: a vártnál kevesebb kéziratot kaptak, ami azért is érthetetlen, mert a vidéken szép számban akadnak tehetséges fiatalok.

Kudarc persze így sem érte őket, hiszen versek és prózák is kerültek be a kötetbe fiatal szerzők, az immár kétkötetes költő Pál Péter, továbbá Vida Dorián, T. Linda, Kósa Péter és a Sabján Rebeka, Kovács Tünde szerzőpáros által. A folyóirat ezen bevezető, kvázi „junior” rovatát szívesen bővítenék tovább, erre utal többek között a Muratáj új koncepciójú, a korábbiaknál modernebb és látványosabb címlapja is, amely Koter Teja munkájának eredménye.

A Versek, prózák rovat már jóval tartalmasabb. Ebben a részben a jól ismert s igencsak termékeny muravidéki magyar írók-költők (dr. Bence Lajos, dr. Zágorec-Csuka Judit, Varga József), illetve néhány további szerző – például a 2019-ben Vajda János-díjjal kitüntetett székesfehérvári Bobory Zoltán – mellett két, Lentiben élő szerző írását is fellelhetjük. Molnár Gábor két viszonylag friss verse, illetve Soós József egy 2016. januári keltezésű költeménye kapott helyet a folyóiratban.

A harmadik fejezet dr. Zágorec- Csuka Judit irodalomtörténeti tanulmányával kezdődik, a szerző Ady Endrével kapcsolatos gondolatait osztja meg az olvasóval. Dr. Botlik József történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott docense azokat a személyeket – Mikola Sándor tankerületi főigazgatót, Hartner Nándor földbirtokost és dr. Országh Pál ügyvédet – mutatja be, akik 1942 és 1945 között a Magyarországhoz visszacsatolt Muravidéket képviselték az országgyűlésben, dr. Bence Lajos pedig a trianoni békediktátum utáni nyomdászat és lapkiadás történetét boncolgatja.

A folyóirat záró része a Muratáj már kialakult hagyományainak megfelelően a muravidéki magyar szerzők köteteire reflektál, recenziókat vagy éppen a muravidéki kritikusok írásait tartalmazza. Gráfik Imre dr. Bence Lajos egy korábbi tanulmánykötetéről ír, maga Bence a történész- újságíró Zsebők Csaba egy 1956-tal kapcsolatos kötetét mutatja be, Molnár M. Eszter pedig dr. Zágorec-Csuka Judit tanulmányait elemzi. Ebben a rovatban kapott helyet továbbá Szemes Péter irodalomtörténész, esztéta és kritikus azon írása is, amelyben a néhai Kossuth-díjas költőfejedelem, Utassy József 1995- ben megjelent Kálvária-énekét elemzi.