A média varázslatos világa – The Morning Show kritika

A televíziós műsorszolgáltatók piacára manapság új szereplőként betörni ambiciózus mutatvány, az aspiránsnak minimum „világraszóló” sorozattal kell debütálnia.

A The Morning Show, amellyel a tavaly színre lépett Apple TV+ indított, pont ilyen.

A siker persze korántsem meglepő: a média kulisszái mögé enged bepillantást, s a lehető legaktuálisabb, hiszen a metoo-mozgalmat gerjesztő jelenség áll a középpontjában, ráadásul igazán nagy nevek szerepelnek a stáblistán. Abban viszont, hogy sokan 2019 legjobb tévésorozataként tartják számon – alkotóként Jay Carsont és Kerry Ehrint jegyzi a stáblista –, nyilván az elkészítés, a feldolgozás minősége a döntő.

A sorozat címét is adó The Morning Show egy fiktív, amerikai, nagy nézettségű reggeli tv-műsor. Nem olyan, mint a kereskedelmi adók nálunk jellemző, úgynevezett celebek uralta reggeli cseverészései, hanem rendes hírműsor – infotainment, ha úgy tetszik –, amelyben a bulvár mellett helye van az épp aktuális komoly témáknak is, a helyszínről jelentkeznek, ha kell, mert fontosnak tartják, hogy Amerika tőlük tudja meg, merre hány méter. A napi adás elkészítésén hatalmas apparátus dolgozik, minden rendelkezésre áll, ami kell, de a nézők számára mindezt két arc személyesíti meg, a két műsorvezető, jelen esetben Alex Levy és Mitch Kessler, akik 15 éve (!) állnak együtt a kamerák előtt, s mondják, kommentálják a híreket, kérdezik a riport­alanyokat. Előbbit Jennifer Aniston alakítja, a Jóbarátok Racheljeként világhíressé lett színésznőt eddig jobbára vígjátékokban láthattuk, most bebizonyította, hogy a drámai szereppel is jól boldogul, ezért az alakításáért meg is kapta az amerikai színészszervezettől a legjobb színésznő díját. De nagyon jó a Kesslert játszó Steve Carell is.

Az első epizód úgy kezdődik, hogy Kesslert hajnali háromkor – a vekker egyébként nap mint nap 3.30-kor csörög – azzal ébreszti a műsor vezető producere, hogy ki van rúgva, szexuális zaklatás miatt. Lassan kiderül, a New York Times leleplező cikke késztette azonnali drasztikus lépésre a televíziós társaság legfelső vezetését. Pillanatnyi sokk, a dolog mindenkit meglepetésként ért, de hamar túlteszik magukat az ügyön a kollégák, átrendeződésre számítanak, mindenki helyezkedik. Ahogy követjük az epizódokat, úgy tárul fel előttünk a látványos hamis máz mögötti álságos, embertelen világ.

Kessler helyére többen is pályáznak, a nem sokkal korábban hírigazgatóvá kinevezett Cory Elisonnak azonban van füle meghallani a változó idők hangját – Billy Crudup alakításáért a legjobb mellékszereplő díját kapta –, s eléri, hogy az egyik helyi tévé ismeretlen, ámde harcosan rámenős riportere, Bradley Jackson (Reese Witherspoon alakítja, ugyancsak elismerésre méltóan) kerüljön a helyére.

Elisonnak is megvan természetesen a maga karrierérdeke, ahogy a váratlanul segítségére siető Alexet is hátsó szándék vezérli. Innentől a két műsorvezetőnő ádáz harca is színesíti a stúdió életét. Mindemellett nem hiányoznak az ugyancsak konfliktusos magánéleti szálak sem.

Csak a 8. epizódból tudjuk meg, mi is képezte a Kessler elleni vád alapját. Pontosabban egy esetet ismerünk meg a sok közül. Nincs szó erőszakról, csak éppen annak a kihasználásáról, hogy a hozzá beosztott – beosztatott – kezdőnek nincs ereje elutasítani a műsor egyébként kedvesen viselkedő félistenének kezdeményezését. S persze neki is fontos a karrierje, ami meglehet, megtörne az elutasítás következményeként. Azt is ez az epizód mutatja meg a neki rendezett orbitális születésnapi köszöntésen keresztül, hogy mekkora embernek számít Kessler a tévétársaságnál. No persze, hiszen ő és a társa hozza a nézettséget, s vele a pénzt. Aztán egyből ejtik is, amikor már rontaná a nézettséget. Azok természetesen, akik a szexuális zaklatás miatt panaszt tevő kolleginát azonnali előléptetéssel hallgattatták el.

Kessler nem érti, miért történt mindez vele. Magát nem sorolja a Weinstein-féle szexuális ragadozók közé, hiszen a kolléganők belegyezésével történtek az aktusok – nem áll távol tőle az áldozathibáztatásként ismert gondolkodásmód sem –, s főleg nem érti, miért nem védekezhet. Aztán persze megérti, akik mindenről tudtak, de szemet hunytak, kizárólag magukat védik, az ár, amit mások fizetnek meg, adott esetben akár az életükkel, nem számít.

Kiábrándító világ a The Morning Show világa, de vannak azért reménykeltő motívumok. Például, hogy a média azért mégiscsak működik, végül lelepleződik, akinek le kell (s talán nem csak filmekben). Hogy az igazság iránti elkötelezettség vagy a becsvágy a hajtóerő? Optimális esetben utóbbit előbbi táplálja, de tudjuk, ritkák az optimális esetek.

A forgatókönyv első változata Brian Stelter CNN-riporter könyve alapján készült, de a beszámolók szerint menet közben egy akkor nyilvánosságra került ügy miatt át kellett dolgozni. Úgy tudni, az Apple TV+ novemberre tervezi a 2. évad premierjét, de a koronavírus alighanem ebbe is beleszól, akadályozva a forgatást.