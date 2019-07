A Ludvig-művésztelepen ezúttal gyerekek alkothattak

A 27. alkalommal megrendezett Ludvig nemzetközi művésztelep után a műterem és az udvar újra benépesült. Méghozzá gyerekekkel, akik a művészeti szabadiskola kreatív táborában alkothattak.

Az előző évek tapasztalatai alapján sejteni lehetett, óriási érdeklődés lesz a tábor iránt. A szervező Ludvig család nem tévedett, idén még az előzetes várakozásokat is felülmúlta a jelentkezők száma. Ludvig Zoltán vendéglátó elmondta: céljuk, hogy minél több fiatalnak megmutassák a művészetet, de lehetőséget nyújtanak arra, hogy a gyerekek találkozzanak a kortárs festményekkel, szobrokkal.

– A festészetben négy témát dolgoztunk fel: portré, állat, enteriőr és táj – folytatta Ludvig Zoltán. – A foglalkozás megkezdése előtt profi alkotók műveit elemeztük. Megbeszéltük a kompozíciót, a színeket, a szimbólumokat, hogy egy-egy témát mennyire szabadon, egyéni módon értelmezhet a művész. Beszéltünk a környezetünket érő káros hatásokról, hogy miért ne pusztítsuk el a kertben körülöttünk élő bogarakat, pókokat. Izgalmas volt várni azt a széncinegepárt, mely a bejárati ajtó melletti szobordobozba költött.

A gyerekek a környezetvédelem fontosságát a saját bőrükön is megtapasztalhatták, hiszen az udvaron álló lombos fa árnyékot adott a kánikulában. A festés mellett „szobrot” is faraghattak. Ezt Ralf Klement szobrászművész idén készült, Karotta című szobra inspirálta.

Készítettek merített papírt is, melyet növényekkel díszítettek.