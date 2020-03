A legjobb természetfotókból nyílt kiállítás Őriszentpéteren

Az elmúlt év legjobb hazai természetfotóiból nyílt kiállítás szombaton az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjában.

A tárlatot az Év Ifjú Madárfotósa címmel kitüntetett Koncz-Bisztricz Tamás mutatta be. A Csongrádon élő ifjú természetfotósnak öt képe is látható a tárlaton, köztük a Köd című alkotása is, amellyel az ifjúsági kategória első helyezését érte el. A tárlat kapcsán Koncz-Bisztricz Tamás elmondta: a Magyar Természetfotósok Szövetsége által 27. alkalommal meghirdetett pályázat nemcsak Magyarország, de egyben Közép-Európa legrangosabb természetfotós eseménye is egyben.

Az elmúlt évben több mint 3300 fotóval neveztek az alkotók, ezek közül az utolsó fordulóban 103 kép versengett a komoly szakmai elismerést jelentő díjakért. A díjazott, illetve legjobbnak tartott képekből országszerte több helyszínen is nyílt vagy nyílik kiállítás, az őriszentpéteri látogatóközpontban – nyitvatartási időben – március 25-ig tekinthetőek meg a fotók.