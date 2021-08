A Kvártélyház keretein belül néhány éve új színt kapott a testvérvárosi kapcsolat

Talán hihetetlennek tűnik, de hétszáz kilométernyi távolságban, az erdélyi Marosvásárhelyen is sokaknak jelent valamit nemcsak Zalaegerszeg, de a 15 éves Kvártélyház is. A kultúra tényleg összeköt – mondhatnánk. Méghozzá határokon át.

Marosvásárhely és Zalaegerszeg 1996 óta számít hivatalosan is testvérvárosnak, azóta minden évben számos közös rendezvényre került sor mind az oktatás, a kultúra, mind a sport területén, de létezik Marosvásárhely-Zalaegerszeg Baráti Társaság is. A megyeszékhely több iskolája rendelkezik már marosvásárhelyi testvériskolával, és felvették egymással a kapcsolatot a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség s további intézmények szakemberei is. A Kvártélyház keretein belül azonban néhány éve új színt kapott a testvérvárosi kapcsolat.

Feledhetetlen élmény

Pár éve élete első igazi nyári színházi élményét éppen a zalaegerszegi Kvártélyházban élte át Jakab István, aki Marosvásárhelyen a helyi magyarok ünnepnapjainak számító Vásárhelyi Forgatag egyik alapítója, fesztiváligazgatója. „Egy langyos nyári estén, nyári öltözékben, a szépen feldíszített amfiteátrumban szabad ég alatt szórakozni… Nem felejtem el. Annyira tetszett, hogy két év múlva megint visszamentünk a családdal, s remélhetőleg a járványhelyzet lehetővé teszi, hogy minél hamarabb ismét megtegyük” – eleveníti fel Jakab István, aki utoljára éppen a Szép nyári nap című Neoton-musicalt nézte meg a zalaegerszegi szabadtéri színházban, s azóta is arról álmodik, hogy valami hasonlót Marosvásárhelyen is szervezni kellene. „Van nekünk egy nyári színpadunk, amely csak nevében az, de mi álmodunk – többek közt a zalaegerszegi példa miatt is – egy igazi szabadtéri színházról, amelyben könnyed, szórakoztató előadásokat kínálhatnánk a mieinknek is” – árulja el Jakab, hozzátéve, lehet, hogy Marosvásárhelyen még gyakrabban cselezné ki az időjárás az esti színházi élményeket, azért ő nem adja fel. Úgy érzi, sokat tanultak és tanulhatnak a jövőben is a Kvártélyháztól, amellett, hogy minden alkalommal jól szórakoznak Zalaegerszegen: jókat esznek, jó előadásokat látnak és jó barátságokat kötnek.

Zalaegerszegi ihlet

Mindenki Egerszegre! – ez a szlogen most is a fülében cseng Portik Vilmosnak, aki a Vásárhelyi Forgatag főszervezőjeként vett részt az Egerszeg Fesztiválon még 2014-ben. „Akkor kezdő fesztiválszervezőként jó volt részese lenni egy régóta jól működő, sok igényt kielégítő városnapnak. Több dolog meg is ihletett bennünket, konkrétan például a színes esernyővel borított sétálóutca vagy a színvonalas borutca, ezeket igyekeztünk mi is hasonlóan megvalósítani Marosvásárhelyen, többek közt Tompa Gábor segítségével” – mondja Portik Vilmos, aki a szakmai segítség mellett jóbarátra is lelt a rendező személyében.

A Kvártélyház Szabadtéri Színház alapítója és ügyvezető igazgatója előbb csak látogatója volt Marosvásárhelynek, érdeklődéssel ügyelte már az első Vásárhelyi Forgatagot is, lassan-lassan azonban a közös gondolkodás eredményekhez vezetett: Tompa Gábor előbb csak távolról, majd személyesen is bekapcsolódott a szervezésbe, egyfajta szakmai vezetője lett a vásárhelyi rendezvénynek. Két fesztivál igazgatójaként tapasztalatával igyekezett színesebbé tenni a rendezvényt. „A közös gondolkodás jellemzi minden találkozásunkat Gáborral, akivel nagyokat lehet álmodni és megvalósítani is. Több alkalommal felmerült, hogy rendezőiként is bemutatkozzon Marosvásárhelyen, vagy a Kvártélyház egyik produkcióját mutassuk be a Forgatag színpadán. Erre reméljük, sor kerül majd a közeljövőben” – adott hangot reményének Portik, aki úgy értékelte, egy testvérvárosi kapcsolat vált élővé a zalaegerszegi és marosvásárhelyi barátok között zajló tapasztalatcsere folyamán.