A Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület koncertet adott a Medgyaszay Házban

A Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület a zene világnapja alkalmából a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekarral adott koncertet a Medgyaszay Házban.

A tavaszi fellépés után második alkalommal adott koncertet az együttes, amelyet többször is dirigált már a szepetneki származású, Bécsben élő Papócsi Róbert. A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola korrepetitora, Simó Márta zongorán működött közre. A zenekar vezetője, Balogh Tünde elmondta: vendégeik választhatták ki, milyen művek kerülnek a repertoárra.

– Mozart B-dúr zongoraversenyét játszottam, amelyet még soha, ezért személyes ősbemutatóként tekintettem rá – fogalmazott Simó Márta. – Ritkán játszott darab, komolyabb, mint amit Mozarttól megszoktunk. A szerző játékos, könnyed, azonban a választott darab sokkal drámaibb hatást kelt. Papócsi Róbert karmester Mozart Varázsfuvola-nyitányát, valamint Brahms Változatok egy Haydn-témára című darabját választotta, amelyek számára különleges jelentőségűek. A szepetneki származású karmesterrel tavaly beszélgettünk. Azóta a bécsi Richard Wagner konzervatóriumban szerzett mesterdiplomát. A kanizsain kívül három amatőr zenekart dirigál Ausztriában. A kanizsai együttest nem csak helyi zenészek és pedagógusok alkotják, érkeztek Zalaegerszegről, Keszthelyről, de még Gyenesdiásról is. Sőt gyakran a tehetséges diákokra is számíthatnak. Balogh Tünde szerint a kivételes összefogásból akár több koncertet is tarthatnának, de a forrásaik gyorsan elapadnak. Keresik a lehetőségeket: mivel a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain két évnél „idősebb” egyesületek indulhatnak, idén már regisztrálhattak. A szimfonikusok legközelebb október 24-én Emlékezünk címmel tartanak koncertet a Medgyaszay Házban. Az együttes ezzel hajt fejet az 1956-os hősök előtt, s már a mindenszentekre is készül. A klasszikus muzsikát kedvelők újévkor is hallhatják a zenekart, erre több meglepetést is tartogatnak.