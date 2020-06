A könyörtelenben benne volt egy ígéretes gengszterfilm lehetősége

A gengszterfilmes zsáner jobbára kihalt, noha a műfaj talán legjobbja, Martin Scorsese, tavaly bizonyította Az írrel, hogy lehet még maradandót alkotni a szcénában. Tény, hogy olyan klasszikusok mellett, mint A keresztapa, a Nagymenők vagy A sebhelyesarcú, nehéz újat mondani, de közel sem lehetetlen. A könyörtelen megpróbálkozott vele, sajnos nem túl nagy sikerrel.

A tinédzser Santo (Riccardo Scamarcio) Olaszország kalábriai régiójából költözik családjával Milánóba. Egy görbe este után ártatlanul börtönbe kerül, innen pedig nincs visszaút. A bűn útjára téved, és szeretne a legnagyobbak közé tartozni. Becsvágya és könyörtelensége hamar a legnevesebb gengszterek közé repíti a ranglétrán.

Az olasz maffiáról a legtöbbeknek Mario Puzo regényei, illetve azok filmadaptációi ugranak be. A legismertebb csoport, melyet sokan a komplett szervezett bűnözéssel is azonosítanak, a szicíliai La Cosa Nostra. Ebből a hierarchikus szervezetből ered többek közt a keresztapa kifejezés, s a legismertebb olasz–amerikai gengszterek (úgy mint Al Capone vagy Lucky Luciano) is erre a mintára építették birodalmukat. Egy másik, elsősorban Roberto Saviano Gomorra című oknyomozó regényének köszönhetően ismertté vált csoport a Camorra, azaz a nápolyi maffia. A szisztematikusan működő szerveződésnek nincs vezetője, ezáltal sokkal nehezebb megbénítani őket, ráadásul a befolyásuk is egyre nagyobb teret hódít szerte Európában. A harmadik legnagyobb klán a már említett kalábriai ’Ndrangheta, mely a vérségi, rokoni kapcsolatokra épül. Santo apja ennek a csoportnak a tagja, de egy hiba miatt végül kirúgják.

Előzetesen arra lehetett következtetni, hogy A könyörtelen hiteles látleletet nyújt a főhős szemén keresztül az olasz maffia felépítéséről, mindennapjairól, de sajnos ebből a gyakorlatban semmi nem valósult meg. Benne volt a potenciál, de pont a lényeget jelentő szervezett bűnözésről nem tudunk meg semmit mi, nézők. Legalábbis ebből a filmből biztos nem. Renato De Maria alkotása helyette egy szögegyszerű felemelkedés- és bukástörténetet tár elénk, a milliószor látott sablonokkal. A cselekményt San­to narratívája lendítené előre s kompenzálna a történetben tátongó óriási lyukakért. Ez azonban szinte semmilyen formában nem működik, az események ugyanis teljesen súlytalanok. A konfliktusok felszínesek, az időbeni ugrálások pedig az utolsó harmadra teljesen kaotikussá degradálják az összképet. De Maria sokkal nagyobb figyelmet fordít a főszereplő által kreált szerelmi háromszögnek, mint az igényelné, ám ezt is csak amolyan tessék-lássék módon. Santo felesége egyik napról a másikra megtér, elválnak, majd ugrunk néhány évet, és újra együtt élnek. Nem derül ki, mi történt közben, hova tűnt a szerető, szimplán minden „csak úgy” történik. Itt semminek nincs következménye. Hősünk olyan dolgokat tesz, amit a maffiában nem lehetne büntetlenül megúszni, ő ellenben elintézi annyival, hogy „mindenkinek van vaj a füle mögött”. Szinte minden karakter antipatikus, steril és komolyan vehetetlen. Pillanatok alatt olyan pálfordulásokon esnek át teljesen megalapozatlanul, hogy az ember azt se tudja, mi zajlik körülötte. Az i-re a pontot az olyan röhejesen groteszk jelenetek teszik fel, mint az esküvő vagy a művészi performansz. Bár az is tény, hogy ezekben akad némi eredetiség a sablonzuhatagban.

A könyörtelen egy kihagyott ziccer, melyben benne volt egy ígéretes gengszterfilm képe. Az érdekes és igazi itáliai korrajz helyett kaptunk egy milliószor látott zsánermozit, amiben a mellékszálak és az összefüggéstelen események tönkrevágják az élményt. Aki ismerkedik a műfajjal, annak talán tud újat mutatni De Maria műve, de mindenki jobban jár, ha az olasz maffiáról nem ezt a filmet nézi meg.