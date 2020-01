A Komári Puják együtt daloltak a Liszt-díjas előadóművésszel

Szalóki Ági látogatott a magyar kultúra napján az általános iskolába. Az énekes szinte hazatért, hiszen ő volt a mentora a Fölszállott a páva döntőjébe jutott, s ott különdíjat nyert Komári Pujáknak, akik ezúttal együtt (is) daloltak a Liszt-díjas előadóművésszel, dalszerzővel.

Sőt, akadt olyan beás népdal – a Sós vöröshagymát ennék én, zalai kislányt lopnék én… kezdetű –, amelyet a jelenlévő mintegy százötven diák közösen énekelt Szalóki Ágival és a Pujákkal.

A zalakomári intézmény tornaterme pedig megtelt élettel és mosollyal, többen még táncra is perdültek a koncert végén.

Az énekes azt mondta lapunknak, hogy nagyon megkedvelte a négy komári fiatalt, akikkel élmény volt a közös munka a tehetségkutató versenyen.

– A szívükkel, lelkükkel, tehetségükkel, s persze azzal a szorgalommal és alázattal, amivel készültek, csak megszeretni lehetett őket – fogalmazott –, s ez kölcsönös, amit rendszeresen kifejeznek öleléseikkel is. Az pedig figyelemreméltó, ahogyan tanárukra, Horváth Zoltánra és rám figyeltek a Fölszállott a páva során.

Szalóki Ági Csókás Zsolttal és Szalai Péterrel érkezett Zalakomárba, és hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy igényes zenét, verseket és tradicionális énekeket közvetítsenek a gyerekeknek. A fiatalok most is mesékbe, történetekbe ágyazva ismerkedtek akár 16., 17. századi dalokkal is.

– Mi most nagyon jó helyen vagyunk, büszke vagyok arra, hogy meghívást kaptam ide, ahol a pedagógusok nap mint nap tesznek azért, hogy a gyerekek minél gazdagabban térjenek haza az iskolából.