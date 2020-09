A klasszikusok, akik a járványokat tűzték tollhegyre

Naplót írok, koronanaplót. Korona – mily szép kifejezés, ám mostanában a rusnya vírushoz kapcsolódik. Április elején kezdtem körmölni, s május végén kis időre abbahagytam, mert a vírus alábbhagyni látszott. Június közepén aztán újból lábra kapott, így folytatni kényszerültem az írást. Úgy tűnik, egyhamar nem tehetek pontot munkám végére, napjainkban mintha újból erősödne a pandémia, s ősszel és télen újabb fertőzéshullám söpörhet végig.

Fogalmazványaimban kénytelen-kelletlen ismétlem magam, akár Albert Camus A pestis című regényének egyik szereplője, aki a járvány ideje alatt mindvégig ugyanazt az egy mondatot ragozza, cizellálja, hogy az egész a végén összeálljon nyomtatásra érdemes „művé”. A reprodukció esetemben is elkerülhetetlen, ha másért nem is, hát azért, mert kénytelen vagyok visszatérni a lankadatlan vírusgörbéhez, ahhoz, hogy itt és ott a szomszédságunkban mennyi eset fordul elő naponta. Sajnos a helyzet változatlan, sőt, a számszerűséget tekintve hazánk s a környező országok is rendre csúcsokat döngetnek.

Úgy tűnik, mintha sok sors- és kortársammal együtt egyfolytában karanténban lennénk. Persze önként vállalva a részleges elzártságot. Ami nem is annyira elviselhetetlen. Sőt… Sokunkat nem kell erre kényszeríteni. Aktív, fiatalabb korunkban arról ábrándoztunk, milyen jó lenne kiszállni a hétköznapi taposómalomból, s félrevonulva szenvedélyünknek élni. Hát ez most meg­adatott. Naphosszat ott lehetek kedvenc könyveim között, pótolva olvasási restanciámat, s közben figyelve a sajtóhíreket. Mások a hobbijuknak adják át magukat, kertjüket, szőlőjüket művelik, amire korábban csak futva, lopva jutott idejük. Szóval hónapok óta otthon vagyok, vagyunk – és nem tudni, meddig lesz így.

Könyvekből, múltbéli leírásokból megtudom, hogy a szellem nagyjai miként viseltettek a magány iránt. Blaise Pascal francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus, teológus, moralista és vitatkozó, a 17. század géniusza úgy vélte: az emberek szerencsétlensége egy tőről fakad, abból, hogy nem tudnak nyugodtan, békében megmaradni saját szobájukban. A másik elme, Arthur Schopenhauer (1788–1860) – aki a köztudatba „a pesszimizmus filozófusaként” vonult be, mivel a világunkat s abban életünket egy rossz tréfának tartotta – arra tanít, hogy a szív és a lélek nyugalma a magányban lelhető fel igazán. Szó se róla, hogy netán a pesszimizmust, esetleg az önzést, az önimádatot szeretném elhinteni, ezek nem lehetnek a ma emberének az erényei.

Szimpatikus számomra, ahogy Camus A pestisben leírja a főhős, Rieux doktor aktivitását, szakadatlan küzdelmét a legyőzhetetlennek hitt kórral. A regény a második világháború után, 1947-ben jelent meg, s most újra olvasva az­után, hogy évtizedekkel ezelőtt került először a kezembe, teljesen új megvilágításban tűnnek fel a régi mondatok. Napjaink teljes valóságát látom bennük. Nem véletlen, hogy a remekművet ismét fölfedezte a világ. Újra nyomtatják Horvátországtól Japánig, s újra nálunk is, ezúttal más, sikeres fordításában, amelyet Vargyas Zoltán jegyez. A mű egyik kulcsmondata: „Sok pestis és sok háború volt a világon. De pestis és háború mindig készületlenül éri az embert.” Akárcsak minket a koronavírus, amelyről eleinte azt hittük, hozzánk nem jut el. Eljutott és véget nem érően tombol. A naplószerűen, dokumentum jelleggel megírt regény mellbevágóan indul. A francia gyarmaton, az algériai Oranban április 16-án lakásának lépcsőházában egy döglött patkányba botlott a főhős. Ettől az időponttól datálódik a pestis kezdete, s eltart tíz hónapig, a következő év január 25-ig, amikor is örömünnepet ül a város népe. Ám ekkor is, bármennyire kedvezőnek tűnt a járvány görbéje, a veszély nem múlt el teljesen. Nem, abban az értelemben, hogy a kór nyomai megmaradnak az emberek lelkében. Semmi sem lesz eztán úgy, mint annak előtte – szoktuk volt közhelyesen ismételni. Ahogy Camus írja: ,,A pestis bacilusa soha meg nem hal és soha el nem tűnik, évtizedekig ott lapulhat a bútorokban, a ruhákban, ott vár türelmesen a szobákban, a pincékben, a bőröndökben, a zsebkendőkben, irkafirkákban.”

A pestis, akár a koronavírus, Ázsiából indult, ahonnét az 1340-es években átterjedt Európára. Földünkön 75 millió emberéletet követelt visszatérően az évszázadok során. A kezdetekre nyúlik vissza Giovanni Boccaccio Dekameronja 1353-ból, amely arról az őrületről szól, amikor az emberek feladva a jövőt csak a pillanatnak éltek.

A karantén sem új keletű dolog. Az Adria-parti Dubrovnik volt az első a világon, ahol 1377-ben már bevezették, s majd ötszáz éven át tartották fenn. Az egész világgal kereskedő városállamban úgy szólt a verdikt, hogy a fertőzött körzetekből odaérkezőket harminc napra a közeli két sziget – Mrkan vagy Cavtat – valamelyikére kell száműzni. Nincs új a nap alatt, bizonyos élethelyzetek ismétlődnek. A pusztító járványok mindig felkészületlenül érik az emberiséget, s néhány nap alatt fenekestül felfordul az életünk. Ahogy történt az oraniakkal, akik azt hitték, őket nem érheti csapás. Az író szavaival élve: „Tovább üzleteltek, utazásokat terveztek, véleményt formáltak. Hogy is gondolhattak volna a pestisre, ami megszünteti a jövőt, utazást, beszélgetést. Szabadnak hitték magukat, pedig senki sem szabad, amíg csapások vannak.” Eltelik néhány hét, s a városlakók kijózanodnak, szembesülnek a valósággal, amely néhányukat idővel pánikba kerget, másokon a közöny lesz úrrá. Ebben a helyzetben senki sem nevet, vihorászik, csak a totál iszákosok, ők aztán annál jobban.

Vigasztalódjunk, mert egyszer minden járványnak vége szakad. Csak egy örök: a szeretet. Az írót idézve: „Szeretet nélkül halott ez a világ, és hogy mindig eljön egy óra, amikor az ember belefárad a börtönökbe, a munkába, a küzdésbe, s csak egy eleven arcra, egy szerető szívre szomjúhozik.” S ez különösen igaz a vészterhes időkben, olyan helyzetekben, mint amilyen a háború, földrengés vagy más természeti csapás, illetve a betegség. Ezek nem hagynak sok teret az illúziónak, amely nélkül meddő az élet. Hit, illúzió kell ahhoz, hogy bizakodjunk: kilábalunk a bajból. E sorsfordító, kétes helyzetekben döbbennünk rá véges határainkra, tehetetlenségünkre a veszéllyel szemben, lett légyen az akár egy parányi, csak mikroszkóp alatt, többszörös nagyítással megfigyelhető vírus.

A pestis naturalisztikus, ijesztő leírása mellett – Camus hosszú ideig idevágó orvosi szakkönyveket tanulmányozott –, mintegy oldandó a lehangoltságot, a háttérben minduntalan föltűnik a mediterrán vidék szépsége, amely sokkal inkább lakóinak és az odaérkezőknek az örömére szolgálhatna, mintsem kilátástalan helyzetbe taszítsa őket. A magát elbeszélőnek tartó szerzőt 1957-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki.

A kötetet újraolvasva, szembesülve a tényekkel, József Attila Reménytelenül című verse jut eszembe: „Az ember végül homokos, / szomorú, vizes síkra ér, / szétnéz merengve és okos fejével biccent, / nem remél. / Én is így próbálok csalás / nélkül szétnézni könnyedén.” Ha nem is annyira könnyedén, ám mindenesetre koronanaplómban magamba szállva, hazugság nélkül választ keresve néhány fontos kérdésre, amelyek mindenekelőtt etikai, erkölcsi jellegűek. Ebben az eligazodásban segít Camus a többi klasszikus szerzővel egyetemben.