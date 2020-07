A karanténidőszakban göcseji dallamokat tanított az interneten Gubinecz Ákos

Nyolc héten keresztül oktatott göcseji népdalokat az internet segítségével a karanténidőszak alatt Gubinecz Ákos, a Csádé népzenei együttes vezetője. A budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban tanító fiatal népzenész nemcsak a dallamokat mutatta be, hanem zeneelméleti, néprajzi hátteret is adott hozzájuk.

A novai énekes online óráit több százan követték nyomon, az első adás nézőinek száma pedig már meghaladta az ezer főt. Gubinecz Ákos azt mondja, maga sem gondolta volna, hogy ilyen népszerűek lesznek a digitális órái, amelyeket egy hirtelen jött ötlet kapcsán indított útjára.

– Zenekarommal, a Csádé népzenei együttessel még az év elején indítottunk egy kurzust, amely a koronavírus-járvány miatt mindössze egyetlen alkalmat élt meg – mondta Ákos. – Ez egy pályázati program keretében zajlott volna, göcseji népdalokat szerettünk volna oktatni minden fiatalnak, vagy már kevésbé fiatalnak, aki fogékonyságot mutat a népzene iránt. Ezt a kurzust kénytelenek voltunk átütemezni az őszi-téli időszakra. Ezzel párhuzamosan Nován is szerettünk volna Szalay Cecíliával, a község önkormányzati képviselőjével, a helyi kulturális élet egyik szervezőjével közösen elindítani egy sorozatot, ott a helyieknek tanítottunk volna esősorban a faluban gyűjtött, itt lejegyzett dallamokat. A karanténhelyzet aztán arra kényszerített bennünket, hogy a terveinket újragondoljuk – mondta a népzenész.

Hozzátette: arra gondolt, hogy a közoktatásban bevezetett digitális munkarend mintájára a daltanítást az internet segítségével, később is visszanézhető online közvetítés révén szervezze meg. Az oktatás módszertanát jól ismeri, hiszen a Zeneművészeti Akadémia gyakorló intézményében, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban oktat, ám az online oktatási forma miatt azt teljesen újra kellett gondolnia.

– Eleve úgy terveztük a sorozatot, hogy göcseji dalokat tanítok, amelyekhez némi elméleti hátteret is adok majd – folytatta Gubinecz Ákos. – Miután az oktatás az online térben zajlott, lehetőség nyílt arra, hogy az érdeklődők bárhonnan, az ország bármely területéről, vagy akár a világ bármely távoli pontjáról bekapcsolódjanak, ezért az elméleti hátteret egy kicsit még ki is egészítettem. Így aztán nemcsak magáról a népzenéről beszéltem, arról, hogy milyen dallamok jellemzőek Göcsejre, de a tájegység néprajzi sajátosságait is igyekeztem bemutatni.

Gubinecz Ákos áprilistól a nyár elejéig heti rendszerességgel összesen nyolc alkalommal tartott online népdaltanítási órákat. A bemutatott dalok között öt kifejezetten Novához kötődött, de a többi is a tájegység dallamvilágát tükrözte. A sorozatnak nincs vége, azt tervezi, hogy valamikor július végén vagy augusztus elején egy összegző-ismétlő foglalkozást tart, már közönség előtt, de ugyanúgy online közvetítéssel, hogy a távolabb élőket se zárja ki belőle.

– Ennek még nem alakult ki a pontos programja, de azt szeretnénk, ha táncházzal is összeköthetnénk – fogalmazta meg. – Ősszel pedig tovább folytatnám a sorozatot, ha nem is heti rendszerességgel, de időnként újra mutatnék be zalai dalokat.

Ákos szólt a Csádé zenekarral közös tervekről is. A nyári fellépések zöméről nekik is le kellett mondaniuk, bár a minap egy táncházat már tarthattak, igaz, csak zárt körben. Abban bíznak, hogy a szüreti időszakra tovább enyhül a járvány, s az őszi programok már nem maradnak el. Közben már előkészítés alatt áll Gubinecz Ákos első önálló albuma, amelyben néhány további zenekar mellett a Csádé népzenei együttes is közreműködik. A fiatal népdalénekes egy olyan tematikus albumot tervez, amely a Kárpát-medence különböző tájegységeinek népdalkincsét mutatja be. Jelenleg a dalgyűjtés, a CD anyagának összeállítása, szerkesztése zajlik, a stúdiómunkálatok várhatóan csak a téli időszakban kezdődnek.

– Ez tehát még a jövő zenéje, de a zenekarral az előttünk álló nyári időszakra is tervezünk két komoly programot – kanyarodott vissza az aktua­litásokra a népzenész. – Július 26. és 31. között rendezzük meg a III. Göcseji Népzenei és Néptánctáborunkat, amelyre 6 és 16 év közötti fiatalokat várunk. Az első, két évvel ezelőtt megszervezett táborunknak a barlahidai vadászház volt a helyszíne, ám azt a helyet nagyon hamar kinőttük, ezért a programot már tavaly át kellett költöztetnünk Szécsiszigetre, az Andrássy–Szapáry kastélyba, és most is ugyanoda hívjuk a résztvevőket. Ebben a bentlakásos táborban az elmúlt két esztendő programjához hasonlóan főleg néptánccal, hangszeres zenével és ének­oktatással foglalkozunk, de lesznek kézműves-foglalkozások is. A másik programunk viszont egy teljesen új kezdeményezés: augusztus 14-től 16-ig I. Göcseji Népművészeti Hétvége név alatt a felnőtteknek is szervezünk foglalkozásokat. Utóbbival visszatérünk Barlahidára, ahol a hangsúly a kézművességen lesz. Göcseji népművészek, illetve a Muravidéken élő Tivadar Éva segítségével kosárfonást, csuhébaba-készítést, gyöngyszövést, nemezelést tanulhatnak az érdeklődők. Emellett foglalkozunk a fazekassággal, továbbá lesz egy gyógynövény-work­shopunk is, amit gyógynövénykereső túrával kötünk össze. A népművészeti hétvége – tudva azt, hogy a felnőttek elfoglaltabbak – nemcsak időtartamát tekintve lesz rövidebb, de programját is rugalmasan kezeljük, azaz, ha valakit csak egyetlen, vagy a felsoroltak közül mindössze néhány kismesterség, illetve tevékenység érdekel, akkor lehetőség lesz csak annak a foglalkozásaiba bekapcsolódni.