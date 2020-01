A kanizsai Szabó Erika országos pályázaton különdíjas

Immár 17. alkalommal hirdették meg a nemzetközi „Szárnypróbálgatók” országos irodalmi pályázatot, melynek a fővárosban megrendezett díjátadóján Szabó Erika kanizsai költőnő a Magyar Irodalomtörténeti Társaság különdíját érdemelte ki.

A magyar kultúra napja alkalmából a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Csongrád megyei szépíró tagozata és a Faludy György Irodalmi Műhelye az angyalföldi művelődési házban tartott ünnepi műsort.

Itt elhangzott: a tavaly szeptemberben zárult nemzetközi pályázatra 856 alkotás érkezett. Az első válogatás után az arra méltó versek és prózák bekerülhettek a 17. Szárnypróbálgatók országos antológiába, így Szabó Erikáé is. Várhatóan a hamarosan megjelenő Alföldi Paletta című könyvben is szerepel verseivel.

A zalaegerszegi születésű Szabó Erika pedagógusként kilenc évig Gelsén tanított. Ma Nagykanizsán él, régóta foglalkozik versírással, 11 évvel ezelőtt lépett először a nyilvánosság elé, s egy évvel később Pillangószárnyak címmel jelent meg első könyve, ritmikus szabadversekkel és szonettekkel. Némi szünetet követően 2016-ban Időkerék címmel újabb kötettel jelentkezett.

– Kilenc éve minden esztendőben indulok versenyen, az összes elnyert díjamra büszke vagyok – mesélte Szabó Erika. – Nagy elismerés színpadra lépni például dr. Gintli Tibor, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő, Góg János Juhász Gyula-díjas költő, Lukács Sándor színművész előtt. Most nem számítottam elismerésre, de büszkeséggel töltött el, amikor kiderült, hogy egyedüli zalaiként A Szeptemberi mélaság és Az ősz lilioma című műveimmel érdemeltem ki az értékes különdíjat.

Életében több pozitívum is történt az elmúlt időszakban. Évek óta tagja a Faludy György Irodalmi Műhelynek és az Irodalmi Rádiónak, múlt ősszel pedig a Magyar Irodalomtörténeti Társaság is tagjai közé választotta.

– Az Irodalmi Rádió ősz végi „Hangzó kortárs irodalom” címmel meghirdetett pályázatán is sikerrel szerepeltem – mesélte. – A Köszönöm, illetve a Koldus-szívek című verseimet hangzó anyaggá alakították, melyből nemrégiben az egyik internetes videómegosztó portálon videóklip is született. Tele vagyok új tervekkel, az idén szeretném kiadni az új, a sorban negyedik saját verseskönyvemet, Lélek-kunyhó címmel. Ezenkívül a korábbi, 40 tavasz – 40 tél című kötetemmel április végén a fővárosi Nemzetközi Könyvfesztiválon is részt veszek.