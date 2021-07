A kanizsai Halis-könyvtár táborában nem csak ülnek és olvasnak a gyerekek

Nem klasszikus olvasótábor zajlott az elmúlt két hétben a Halis István Városi Könyvtárban.

A könyvtári táborok legfontosabb feladata a könyvek és az olvasás népszerűsítése, de a kanizsai program ennél többről szólt. A gyerekekhez ellátogatott például egy látássérült fiatal is, aki egy látó számára élhetetlennek gondolt helyzetében is tanul, ráadásul nem is akárhol, egyetemen.

– Turnusonként 20 gyereket fogadunk, első osztályostól a hetedikesig – bocsátotta előre Fenyvesi Attila könyvtáros, főszervező. – A programok közt túlsúlyban vannak azok, amelyek olvasásra ösztönzik a gyerekeket, de igyekeztünk más érdekes, izgalmas dolgokat is belecsempészni a kínálatba. Szakítottunk a hagyománnyal, hogy hárman csináljuk végig a tábort, most 17-18 fő szervezte és bonyolította le a programokat. A teljesség igénye nélkül: Krasznai Bertalan rendhagyó énekórákat tartott, Musztács Krisztián és Benke Dániel vetélkedőket rendezett, Szabó Eszter papírszínházzal készült, Bognár Csilla pedig jerusalemát táncolt a gyerekekkel. Több mint 17-féle foglalkozást kínáltunk a nebulóknak a turnusok 5-5 napja alatt. A táborlakók lovagolhattak, bivalyokat simogathattak és bivalykolbászt is kóstolhattak. Meghívtuk továbbá a Kanizsai Fiatalok Közössége színjátszóit, akik bűnmegelőzéssel foglalkozó interaktív színdarabot mutattak be nagy sikerrel. S nem maradhatott el specialitásunk, a gólyalábazás sem…

A csütörtöki vendég a látássérült Kovács Attila, a Corvinus Egyetem programozó szakos hallgatója és a csörgőlabda-válogatott tagja volt. Ő az eseményre a vakságot szimuláló szemtakarókat, speciális Rubik-kockát, fehér botot, Braille-írógépet és egy vakvezető kutyát, Sunnyt, a hétéves labradort hozta magával.

– Kétéves koromban veszítettem el a látásom egy betegség következtében, műtéttel kellett eltávolítani a szemgolyóim – mondta el a fiatalember. – Sok meghívást kapok hasonló érzékenyítőprogramokra, ami nagy öröm számomra, mert nincs annál jobb, mint amikor a vakságról egy vak beszél a látóknak. Úgy tapasztalom egyébként, hogy a családokban nem sok szó esik a fogyatékkal élőkről, azon belül a látássérültekről, maximum akkor beszélnek róluk a szülők a gyerekeknek, ha az utcán látnak valakit, aki fehér bottal közlekedik. Szerintem ennek ellenére a látók és a nem látók viszonyában nem annyira közönyről, hanem kommunikációs zavarról van szó – szögezte le. – Megesett például, hogy valakit úgy akartak átvinni a zebrán, hogy meg se kérdezték, szeretné-e. Aztán olyan is volt, akit ahelyett, hogy szóltak volna neki, erőteljesen hátba vágtak, hogy jön valami szembe, aminek nem kéne nekimenni. Jól meg is ijedt szegény…