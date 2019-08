A Kanizsa Big Band foglalkozásait vendégművész segítette

A Kanizsa Big Band a közelmúltban tartotta csapatépítő táborát a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI nagytermében. Az együttest a Budapest Jazz Orchestra harsonása, Schreck Ferenc is segítette.

A nagykanizsai zenekar művészeti vezetője, Vámos Béla a szakmai fejlődésük, valamint a csapatépítés miatt rendkívül fontosnak tartotta, hogy a nyári időszakban is találkozzanak és minél többet játszanak együtt. Bár ilyenkor általában sohasem lehet teljes a gárda, de ezúttal csak néhány igazoltan hiányzót kellett nélkülözniük.

– Tavaly kihagytuk a tábori körülmények közti gyakorlást, ám az idén jóval tudatosabban készülünk – mondta Vámos Béla. – Schreck Ferenc harsonás zeneművésszel már évek óta jó barátságot ápolunk, korábban az egyik koncertünkön vendégeskedett is. Ő a szakmai tudásával és tapasztalatával újabb lendületet, inspirációt adhatott a csapatunknak. Ilyenkor persze természetesen új számokat is tanulunk, valamint a stílusok között kirándulunk. Például a szving, a latin és a pop muzsika éppúgy keveredik benne, mint a standard jazz, mely remélhetőleg később a fellépéseinken a közönségünk tetszését is elnyeri majd.

A zenei tábort záró koncertet követően leghamarabb októberben lép idén a közönség elé a Kanizsa Big Band. Sőt, már gőzerővel készülnek a hagyományos karácsonyi koncertjükre is, ahol az 1930-as, 40-es évek híres többszólamú vokális dalait feldolgozó fővárosi Vintage Dolls lesz a vendégük. Vámos Béla nagyon büszke arra, hogy jövő januárban a csapat már a 15. jubileumát ünnepelheti, mely ugyancsak új kihívásokat tartogat számukra.

A vendégtanár, Schreck Ferenc – mint lapunknak is elmondta – örült a megkeresésnek, hiszen a kanizsaiakkal régóta kitűnő kapcsolatot ápol. A zalai zenekar tagjait, illetve szakmai felkészültségüket ismeri, ugyanis tavaly a Budapest Jazz Orchestra szakmai napján szakértőkből álló zsűri előtt arany minősítést szereztek.

– Sokat gyakoroltunk, szétbontottuk a műveket, hogy minél tökéletesebbé tegyük azokat – folytatta a vendégművész. – A dinamika és a ritmika mellett a különféle műfajok minél hitelesebb előadására törekszünk. A saját szemléletemmel és módszereimmel remélem ebben segíthetek a kanizsaiaknak.

Schreck Ferenc élete a zene, amit kifejezetten élvez. Főleg, hogy gyerekeknek oktathatja alapfokon, másrészt számtalan formációban közreműködik, a Budapest Jazz Orchestra a szíve csücske. De a klasszikustól a jazzig kipróbálhatta magát több területen, nagyon büszke arra, hogy Kocsis Zoltánnal is dolgozhatott együtt. Újabban a Madách Színházban játszik a Mary Poppins előadásban, augusztusban pedig Balatonbogláron tartózkodik, ahol 12. alkalommal rendezik meg a Big Band és Jazz tábort.