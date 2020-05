A járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek a kanizsai zeneiskolában működő zenekarok is

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI falai között több zenekar is működik, amely a koronavírus-járvány miatti kényszerszünetben nehéz helyzetbe került. A művészeti vezetők kreativitása viszont nem ismer határokat, igyekeztek alkalmazkodni a helyzethez.

A digitális oktatás az egyéni zenei képzésben a lehetőségekhez képest gördülékenyen működik. A pedagógusok szinte egy hétvége alatt átálltak az új rendszerre. Azonban nehézségek is akadnak.

– Ilyen a kamarazene és a zenekar, tehát a csoportos órák megtartása – fogalmazott Baráth Adrien, az intézmény igazgatója. – Ezeknek a tantárgyaknak a lényege a tanteremben ott és akkor folyó közös munka, az alkalmazkodás, a tolerancia segítségével egyfajta közös eredmény elérése. A próbálkozások gyorsan nyilvánvalóvá tették, hogy az online térben nem lehet megfelelő programok és eszközök nélkül közös, nagycsoportos oktatást tervezni, hiszen a hang késése befolyásolja az együtt játszás minőségét. A tanároknak szüksége volt a kreatív gondolkodásra. Saját ötleteik alapján alakították ki módszereiket, melyben sokat segített a szakmai tapasztalatcsere. A fókusz átterelődött az egyéni és a kisebb csoportok szólampróbáira, a tanár vezette útmutatók alapján. Ez egyébként pozitívan is befolyásolhatja a zenekari munka minőségét, hiszen tanév közben alig van arra idő, hogy a csoportos zenekari óra keretében a pedagógus külön is foglalkozzon a diákkal. Most viszont lehet olyan részletekbe menő „műhelymunkát” végezni, ami később, a veszélyhelyzet elmúltával, a közös játék minőségét jobbá teszi.

A kisebb csoportoknál megoldható, hogy a tanuló felveszi a hangszeres játékát, melyet elküld diáktársának. Ő hozzájátssza a saját szólamát, és létrejön a társas muzsikálás. Ez precizitásra, még nagyobb figyelemre ösztönzi a fiatalokat. Hasonlót próbál megvalósítani a zeneiskola gitár kamarazenekarával Fülöp Szabolcs. Mint a tanár elmondta: a Stróbl Mihály Ödön, Kanizsai János Márton és Miháczi Hanga összeállítású együttes már többször lépett fel közösen, ám az új helyzet ennek fényében is akadályokat gördített eléjük. Próbálkoztak csoportos videókonferencia-hívással, ám ezt a megoldást gyakran befolyásolta a világháló sebessége és az adott eszköz minősége is.

– Később találtunk egy, az internetről ingyenesen letölthető kottaszerkesztő programot, amibe beírtuk a három gitár szólamait, amit az lejátszott – így a gitártanár. – Lehetőséget ad továbbá arra is, hogy csak egyenként hallgassuk meg azokat, és a tempót is lehet változtatni. Miután megtanulták kezelni a programot, már otthon egyénileg is gyakorolnak. Ha összeáll az adott darab, megmutatják videón, s akkor még lehet finomítani. Az év végére egy érdekességgel készülünk, ha a fiatalok ügyesen dolgoznak, akkor otthon felvett szólamaikat közös produkcióvá alakítom.

Vizeli József a népzenei oktatásért felel a zeneiskolában, s így a hegedűn, brácsán, bőgőn játszó és a népi énekes növendékekből álló Farkas Ferenc népzenekar összetartásáért is. Szerinte bármennyire is gyors az internet, ennyi fiatalt egyszerre nem lehet hadra fogni. Ezért mindenki egyénileg kapja meg az adott mű kottáját, amit egyénileg kell begya­korolnia. Ha pedig egyszer megoldódik a helyzet, s lehet csoportos órát tartani, akkor találkoznak és összerakják az egészet. Nyilván probléma esetén egyénileg beszélnek, s remélhetőleg a közösségük nem szenved csorbát.

Összetartásból évek óta jelesre vizsgázik a Tatár Csaba vezette ifjúsági fúvósegyüttes. Azonban a járványhelyzet miatt most ők sem próbálhatnak közösen, csak a világháló segítségével, ők is úgynevezett szólampróbákat tartanak. Ugyanez a munka zajlik a felnőtt Nagykanizsai Fúvós­zenekarnál is, ahol lehetőség szerint olyan repertoárt állítanának össze, amivel az első adandó alkalommal felléphetnének, akár szabadtéren. Több elképzelésük van, ám egyelőre a szabályok kötöttek, nem lehet csoportosulni.

– Jó érzés az interneten olvasni, hogy a közönségünknek ennyire hiányzunk, annyit ígérhetünk: amint zöld jelzést kapunk, fellépünk – mondta.

– Az ifjaknak nagy érvágás volt, hogy épp április végén lett volna az országos zeneiskolai zenekarok döntője. Most közel 50 fős csapat működik, 14 éves korig dolgoznak együtt a növendékek, akik kívülről „fújták” a versenyanyagot. Célunk ennek az anyagnak a szinten tartása, s ha már a zsűri nem, majd a közönség tapsával értékelheti a gyerekek kivételes teljesítményét – tette hozzá Tatár Csaba.