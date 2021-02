A járvány ellenére sűrű év van Sütő András mögött

A zalamerenyei származású Sütő András színészt tavaly a lezárások ellenére négy különböző filmes lehetőség is megtalálta. A legnagyobb feladata egy magyar-vietnami koprodukciós alkotás főszerepe volt.

András tudatosan tizennégy éve foglalkozik színészettel. 2007-ben, miután leérettségizett Nagykanizsán, a fővárosba utazott, azóta is ott él és dolgozik mint szabadúszó színész. Ezalatt több mint 50 színházi bemutatója volt, és 10 különböző filmprodukcióban vett részt. Jelenleg a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor és színjátékos szakirány szakának a hallgatója. A járvány kitörése előtt pedig nyolc különböző színházban foglalkoztatták: a budai oldalon az Átrium Színházban, a Karinthy Színházban, a Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorházban, a pesti oldalon az Ódry színpadon, a Budapesti Operettszínházban, a Stúdió K színházban, a Rózsavölgyi Szalonban és a Gózon Gyula Kamaraszínházban.

– Nagy szerencsém volt, mert ebben a járvánnyal és kilátástalansággal terhelt időszakban is váratlanul sűrű évem lett – mesélte Sütő András. – Július második felétől majdnem novemberig négy különböző filmes lehetőség is megtalált. Ezek között volt nemzetközi nagyjátékfilm, ahol éppen német nyelven játszottam. De magyar nagyjátékfilm is, sőt kereskedelmi televízióra szánt készülő heti sorozat epizódjának főszerepe, valamint magyar-vietnámi koprodukciós film főszerepe is. Az utóbbinak Budapest, ahol a szerelem kezdődik volt a címe. Ez a produkció azért kedves a szívemnek, mert a 2014-ben bemutatott Viharsarok óta nem játszottam filmben főszerepet. A Budapest, ahol a szerelem kezdődik rendezője Szűcs Dóra, operatőre Csepeli Eszter, magyar producere Sipos Anna és György Lea. Októbertől november közepéig forgattunk a legnagyobb járványügyi óvintézkedések mellett, állandó teszteléssel.

Sütő András az alkotás tartalmáról is szólt. A film két idősíkban játszódik: egyik része a múltban, az 1970-es évekbeli szocialista Magyarországon, a másik most, a 21. században. Története a jelenben kezdődik, egy fiatal vietnámi nő, Song Ha abból a célból érkezik Magyarországra, hogy felfedezze családi gyökereit. Megismerkedik egy magyar fiatalemberrel, és ketten kutatják a múltat. Így elevenedik meg a 70-es évek, ahol egyszerre ismerhetik meg a nézők és a film jelenének hősei is Song Ha nagyapja és nagyanyja kapcsolatának eredetét. Romantikus és krimiszál keveredik. A zalamerenyei származású színész az 1974-es szálban a jelenben nyomozó Song Ha nagyapját alakítja, aki akkor még egy egyetemista fiatalember.

– Nagyon szerettem ezt a szerepet és az egész forgatást is – fűzte hozzá. – A stáb professzionális és segítőkész hátteret adott. Imádtam a retró jelmezeket, a partnereimet, a helyszíneket, ahol a felvételeket készíthettük. A karakterem forgatási napjai már véget értek, de különlegessége a filmnek, hogy több jelenetet Vietnámban fognak felvenni tavasszal. A tervek szerint 2022. február 14-én, Valentin napon lesz a magyarországi bemutató.