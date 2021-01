A hévízi könyvtár nagy olvasási kihívása, egy esztendőn át

Egy éven át tartó olvasási kihívást hirdetett a városi könyvtár, nem csak hévízieknek. Ez idő alatt ötven kötetet kell „teljesítenie” a csatlakozóknak.

Aki vállalja, hogy a következő egy évben, 2022. január 11-ig sokat olvas, az a hévízi könyvtár frissen létrehozott Facebook-csoportjába belépve társulhat. Ott megtalálhatók a pontos szabályok, illetve az az 50 pontos felsorolás, amely orientálja a szellemi kihívást elfogadókat.

E szerint el kell olvasni például olyan művet, amely Hévízen játszódik, olyat, amit 2021-ben adtak ki, s találni kell a gyógyfürdők világához kapcsolódó kötetet is. Lennie kell a kulturális menüben levél- és családregénynek, történelmi, illetve igaz történet alapján megírt alkotásnak, skandináv kriminek, iskolai kötelező olvasmánynak, thrillernek, irodalmi folyóiratnak, továbbá ifjúsági s kortárs magyar szerző által írt könyvnek is. Akadnak még ennél is tágabb kategóriák, például olyan könyv, amit a könyvtáros vagy a könyvesboltos ajánlott, továbbá „egy könyv, amit a borítója miatt választottam”.

A csoport célja, hogy a közösen vállalt kihívás során megosszák egymással olvasmányélményeiket a csatlakozók, mondja Szabados Rudolf, a hévízi könyvtár vezetője.

– Bárki jelentkezhet, társulhat – folytatja a szakember –, kortól, nemtől és természetesen lakóhelytől függetlenül, s nem kell a könyvtárunk beiratkozott olvasójának lenni. Azt szeretnénk, ha ez a csoport picit úgy működne, mint egy könyvklub, ezért arra kérjük a tagokat, bátran szóljanak hozzá egy-egy felvetéshez, kérdezzenek, vagy meséljék el a legutóbbi olvasmányélményüket, amely kapcsán akár szellemi vita is kibontakozhat, de kizárólag a lovagiasság és a kulturáltság ismérvei szerint.

Szabados Rudolf szerint a kihívással feledhetetlen könyv­élményekhez juthatnak a csatlakozók, akik egy pezsgő szellemi közösség tagjai is lehetnek. S talán az akció egy kicsit kárpótolja a könyvtárba járókat azért, hogy most személyesen nem kereshetik fel az intézményeket.

A klubtagok formálhatják is a kihívást, a 25. pont ugyanis lehetővé teszi, hogy a csatlakozók maguk választhatják ki az elolvasandó könyv szempontját, meghatározását. Ezt a csoportban érdemes közzétenni, a javaslatok közül pedig májusban sorsolnak a Festetics György Művelődési Központ munkatársai, és így határozzák meg az 50. pontot, amely mindenki számára teljesítendő feladat lesz.