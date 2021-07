A díszlettől a jogdíjig, mindennel foglalkozik Oláh János és felesége

Egy évre terveztek, ennek 35 esztendeje. Oláh János és felesége, Oláhné Pénzes Éva a Kvártélyház alapítói közé tartozik.

– Édesapám nem tudhatta, hogy a nevemmel a pályámat is meghatározza, de így lett – mosolyodik el Oláhné Pénzes Éva, amikor a kezdetekről kérdezem. – Kereskedelmi iskolát végeztem, a szakmámban helyezkedtem el, Debrecenben éltünk, 1984-ben házasodtunk össze. János a színházban dolgozott, a Hevesi indulása után nem sokkal ajánlották neki, hogy Zalaegerszegen színpadmester lehet. Egy évre jöttünk, hogy aztán a többit majd meglátjuk, azóta itt élünk, ez volt 1986-ban – mondja.

A véletlen vezette a színházi világba

A színházi világba a véletlen vezette Oláh Jánost. Frissen végzett szerszámkészítő szakmunkásként fél napot töltött első munkahelyén, mert azonnal felmondott, amikor kiderült, hogy kevesebb fizetést kap a beígértnél. Váltott, alvázlakatosként kereste kenyerét, amikor elvetődött a debreceni színház nyílt napjára, és annyira megtetszett neki, amit ott látott, hogy rögvest felmondott a munkahelyén. Színpadi munkásnak vették fel, amiről azt se tudta, mit jelent, ez történt 1977 janu-árjában.

– Az első két héten be se engedtek a színpadra az öregek. Aztán lassanként beavattak. Mindent a gyakorlatban kellett megtanulnom, rengeteg szakkifejezést, eleinte egyáltalán nem értettem, miről beszélnek – idézi fel.

Összhangba hozza a helyet és a terveket

Sikerült, mert olyan jól elsajátította a szakmát, hogy pár év múlva a debreceni színház műszaki vezetője, Kathi Márton őt ajánlotta, amikor színpadmestert keresett Zalaegerszegre Ruszt József. A Hevesiben idővel a színpadi felügyelő posztot bízták rá. Ezt akár térgazdálkodásnak is lehet nevezni, mert a rendelkezésre álló helyet és a terveket kell összhangba hozni, hogy a díszletek megvalósíthatók legyenek, megfelelő módon és biztonságosan szolgálják az előadást. Néha csak próba közben derül ki, hogy másik irányba kell nyitni az ajtót vagy ablakot, máshová kerül néhány elem, mert a jelenet azt kívánja. A díszletek mozgatását is meg kell tervezni, miként és mennyi idő alatt alakítható át a színpad az egyik jelenetből a másikba. Ilyen szempontból a kvártélyházi darabok másfajta kihívást is jelentenek. Ezeket műszaki vezetőiként felügyeli.

– A színészöltözők kialakításától kezdve a színpad berendezéséig, minden hozzám tartozik. Kisebb itt a tér, nincs felső gépészet, és mivel alkalmi társulattal dolgozunk, a munka irányítása is nagyobb kihívást jelent, mert szinte előadásonként kell megszervezni a dolgozókat – magyarázza.

Mindenes a pénzügyi területen

És ez az ideiglenesség ad rengeteg feladatot feleségének is, aki a Kvártélyház gazdasági vezetője, amit az alapozott meg, hogy a Hevesi Sándor Színház főpénztárosa már 1997 óta.

– A Kvártélyházban mindenes vagyok a pénzügyi területen – foglalja össze. – Amit látunk, hallunk, és akik ezt megteremtik, mindennel és mindenkivel kapcsolatba kerülök, az én közreműködésem is szükséges a produkcióhoz. Sok vállalkozóval dolgozunk, rengeteg külsőssel állunk kapcsolatban egy-egy darab létrehozásakor, és a szerződések megírásától a pénzutalásig minden az én feladatom. Ezért a kvártélyházi előadásokkor, de még a próbák idején is itt találnak engem, itt intézem a pénzügyeket, a kiűzetéseket, szervezem még a szállásokat is. Emellett tartom a kapcsolatot a szerzői jogdíjak tulajdonosaival, és a zenei anyagok szervezése is a feladatom – teszi hozzá.

A nézők a zenés előadásokat szeretik

Elárulja, korábban általában a nézettségtől, az előadások bevételétől függött a jogdíj, de ma már egyre gyakoribb a fix tarifa, ami a Kvártélyház számára nem előnyös, hiszen más színházakhoz képest kisebb nézőtérrel rendelkeznek. Ha ehhez hozzávesszük, hogy egy-egy darabbal kapcsolatban általában több szerzővel kell megállapodni, különösen musicalek esetében, akkor sejthető, milyen sok szervezést igényel, mire létrejön az egyezség.

– Ez egyébként elmondható szinte minden kvártélyházi darabról, mert a nézők ezeket a zenés előadásokat szeretik – teszi hozzá, és elárulja, az összes produkcióval foglalkozott.

– Mindegyik tetszett, mindegyik másért – foglalja össze, miután gyorsan számba veszi a 14 évadot.