A Dienes festőkör éves kiállítása a Móricz Galériában

Fejenként 4-4 idei munkával mutatkozik be a Dienes festőkör 12 tagja a Móricz Galériában.

A hagyományos év végi tárlat mérlegéből kitűnik, továbbra is aktív a törzsgárda – mint például Zafir Mari, Kovács Krisztián, Paulovics Zoltán -, ám a nemrégiben belépett tagok is megvillantják képességeiket. Sőt, az „újoncok” közül Feketéné Kovács Judit már önálló kiállítással is közönség elé állt Andráshidán, s Gál Csilla is egyéni bemutatkozásra készül januárban a csácsi Izsák-iskolában. Mellettük a már érett akvarellistának számító Zafir Mari számára szintén önálló kiállítást tartogat a közelgő új év.

– Mostani tárlatunkat is a sokszínűség jellemzi, tollrajz, akvarell, plasztika, olaj és akril technika egyaránt jelen van, s a témaválasztás ugyancsak széles merítésű, az ikontól a karácsonyi hangulatú rajzokon át a tájképekig, portrékig – összeges Dienes Gyula művésztanár, a kör vezetője.

A megmutatkozást olyannyira magukénak érzik a tagok, hogy idén a megnyitó műsorába is aktívan bekapcsolódtak. A felkért fellépők mellett Feketéné Kovács Judit verset mondott, Czakó Lászlóné pedig élménybeszámolót tartott a budapesti Frida Kahlo kiállításról. Mert hogy két csoportban ellátogattak az emblematikus mexikói festőnő tárlatára is, ami az év egyik kiemelkedő képzőművészeti eseménye volt hazánkban.

– Az Art Expóra is elmentünk páran, de volt akit a felújított Szépművészeti Múzeum, vagy a Nemzeti Múzeumban megrendezett World Press fotókiállítás érdekelt. Az élményeinket aztán megosztottuk egymással, most pedig a szélesebb közönséggel is – számol be a festőkör szakmai kirándulásairól Dienes Gyula.

A kör egyik legújabb tagja Gál Csilla, aki könyveléssel foglalkozik a Helikon Nyomdában.

– Gyerekkoromban nagyon szerettem rajzolni, de a tanulás, aztán a munka mellett háttérbe szorult ez a vonulat – mondja. – Másfél éve kezdtem el festeni, hiányzott már, hogy valami kiegészítse a számok világát. Először oktatóvideókat néztem a neten, abból igyekeztem tanulni. Készült is több képem, de beláttam, hogy e módon egy szintnél nem tudok tovább fejlődni. Egy barátnőm javaslatára felkerestem a Dienes festőkört. Egy éve járok közéjük, s érzem a változást, egyre inkább ki tudom fejezni magamat a festészet eszközeivel. Akrillal kezdtem, de már olajjal is dolgozom, főként portrékat, életképeket, állatokat, tájakat örökítek meg. Jó a társaság, részt vettem a zalaszentbalázsi nyári alkotótáborban is, s januárban már az első önálló kiállításom is megnyílik, 20-25 képpel készülök. Otthon, a nappaliban születnek a festmények, berendeztünk egy kis sarkot, festőállvánnyal, minden szükséges eszközzel. Férjem az első kritikusom, de támogatást is kapok tőle, akárcsak a tágabb környezetemtől. Édesanyámról már két portrét festettem, egy fiatal korit és egy mostanit, nagyon örült mindkettőnek.

A csoport tárlata január 18-ig várja a közönséget a Móriczban.

