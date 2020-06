A csapat mindenekelőtt – Az Ultrák filmkritika

A futballhuliganizmus világa rendre megihleti a filmeseket, s noha Hollywoodot hidegen hagyja a téma, az öreg kontinensen előszeretettel készülnek az Ultrákhoz hasonló darabok.

E művek színvonala erőteljesen ingadozó, ám az elsőfilmes Francesco Lettieri kétségtelenül megtett minden tőle telhetőt.

Nápolyban járunk, egy fiktív csapat, az Apacsok szurkolóinak életét nyomon követve. A csoport hierarchikusan működik, élen a veterán alapítókkal s vezetőjükkel, Sandróval (Aniello Arena), majd a középkorú, erejük teljében levő felnőttek következnek, végül a feltörekvő, bizonyítani vágyó fiatalok. Nézeteltérések, tragédiák, összetartás, generációs különbségek. Ezekbe a témákba nyerünk betekintést hőseink szemén keresztül.

Az Ultrák nem egy történetet mesél el, sokkal inkább egy állapotot hivatott bemutatni. Rögtön a nyitányban látható kiírásokban leszögezik, hogy amit látunk, fikció. Sem a nápolyi szurkolók nem segédkeztek, sem valós alapból nem merítettek a film elkészülte során. Ennek a következő jelenet rögtön ellentmond, elvégre valós archív felvételeket látunk többek közt Diego Maradonáról, a stadionokban uralkodó hangulatról, rosszabb esetben káoszról. Ez a fajta ellentmondásosság sajnos körbelengi Lettieri munkáját. A karakterek rendre megkérdőjelezhető döntéseket hoznak, panaszkodnak, majd a szöges ellentettjét csinálják az eltervezettnek. Ennek ékes példája Sandro kifakadása, amikor szembesíti társát azzal, hogy a csoport tönkretette az életét. Ez azért mondvacsinált konfliktus, mert senki nem szorított pisztolyt a fejéhez és kényszerítette erre az életre. Saját maga választotta ezt az utat, mégis mást hibáztat érte. Érthető a vívódása, a kiöregedéssel járó kételyek, de Lettieri túl esetlenül nyúl a személyes drámához. Hasonló a fiatal srác esete, aki bosszút akar állni halott bátyjá­ért, miközben képtelen eldönteni, hogy az öregek vagy a fiatalok pártjára álljon.

A legnagyobb baj az Ultrákkal, hogy hiába igyekszik minden erejével, nem szól kvázi semmiről. Az eseményeknek nincs tétje, és tény, hogy nem mindenki képes átérezni ennek a világnak a lényegét, de illett volna kicsit aprólékosabban bemutatni ezt a szubkultúrát. Az Apacsok összetartoznak, kiállnak egymásért, mégis nagy a széthúzás a generációs különbségek miatt, ám ebbe is csak belekóstolunk, nincs idő kibontani, mert átlépünk egy teljesen más szálra. Célszerűbb lett volna egy központi konfliktust keresni, mert így hajlamos szétesni a cselekmény.

Amit azonban nem lehet elvitatni, hogy az atmoszféra tökéletesen a helyén van. Aki egy kicsit is fogékony a témára, azt képes berántani a nápolyi miliő és Sandró­ék életfilozófiája. Noha a zárást leszámítva nincsenek tömegjelenetek, a meccsekből is kimaradunk, mégis átélhető, mitől lehet olyan jó érzés ehhez a csoporthoz tartozni. Sokszor nincs értelme a balhéknak, s a dráma is felszínes kissé, de megvan benne az a megfoghatatlan varázs, ami képes bekebelezni az embert. Az Ultrák érdekes film, mely elsősorban a generációk közti különbségről, kiöregedésről szól, de túlzottan mélyen egyik témát sem érinti. Nincs feloldozás, konklúzió, csak a város, a srácok és a csapat. Nem lesz alapmű a zsáneren belül sem Lettieri műve, de másfajta látleletként és hangulatbombaként vállalható darab.