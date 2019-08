A Canterina vendége volt az olasz Ars Vocalis együttes

A megyeszékhelyi Canterina Kamarakórus az elmúlt napokban olasz énekkart látott vendégül Zalában. Az együtt töltött napokról és a közös fellépésekről az alábbiakban a zalaegerszegi együttes nevében Konyecskiné Haász Beáta kórustag számol be olvasóinknak.

Kellemesen megpezsdült a kórusélet a zalaegerszegi Canterina Nőikar Egyesület számára: meghívásukra augusztus első napjaiban Zalába látogatott a közép-olaszországi Abruzzo tartománybeli tengerparti kisváros, Roseto degli Abruzzi kiváló kórusa, az Ars Vocalis vegyeskar, Carmine Leonzi karnagy irányításával.

Elsőként augusztus 2-án, azaz éppen egy hete a zalaegerszegi evangélikus templomban léptek fel a Canterina Kamarakórus rövid műsora után (karnagy Décsy-Paál Enikő). Az olasz dalkör darabválasztása nagyon színes palettát ölelt fel: tartalmazta az élet örömeit és viszontagságait bemutató abruzzói népdalokat, továbbá szakrális műveket, valamint Carmine Leonzi feldolgozásában könnyűzenei átiratokat is (például a Beatles együttes Yesterday című számát, a Blue Moont, a The lion sleeps tonightot stb). A vendéglátó nemzet felé kedves gesztusként átnyújtott zenei ajándék volt, hogy műsoruk magyar szerzők, Liszt Ferenc Salve Regina és Bartók Béla Édesanyámhoz című darabját is magába foglalta.

A következő napon közel azonos műsorral szerepeltek az olasz vendégek a keszthelyi Festetics-kastély Tükörtermében, szintén a Canterina Kamarakórus bevezető fellépése után.

Ezúttal a zalai kórus könynyedebb darabokkal készült – zárásképpen az ABBA örökbecsű darabjával, az Our last summerrel jelentkeztek. A hangulatot érzékeltetendő, a The lion sleeps tonight zárószám alatt a Canterina énekesei az olaszok kedves invitálására spontán bekapcsolódtak az éneklésbe és a két kórus közösen adta elő a dzsungel hangjait is utánzó közismert dallamot. Fergeteges hangulatban zajlott le a kórusok hivatalos elköszönése, az ajándékok átadása.

Természetesen a találkozó nem csak hivatalos programokból állt. Ittléte során az olasz kórus megtekintette Budapest főbb nevezetességeit, és énekeltek mind a Mátyás-templomban, mind a Szent István-bazilikában. Jártak a Balatonnál, Badacsonyban magyar borokat kóstoltak, Keszthelyen kastélybeli idegenvezetésen vettek részt. Az este megkoronázásaként a két kórus közösen ünnepelt az evangélikus parókián, igazi, hamisítatlan magyar gulyás és egyéb ínyencségek elfogyasztásával. A hangulat tetőfokán az énekesek a Tourdion című reneszánsz dalt énekelve táncra perdültek és reneszánsz táncok tanításával tették teljessé az estét.

Pár szó a vendégkórusról: az Ars Vocalis 2012-ben alakult Carmine Leonzi kezdeményezésére. Repertoárjuk a középkori zenétől a mai kortárs zenéig minden stílust felölel. A Lido delle Rose nemzetközi fesztivál életre hívója, melyre az egész világról érkeznek kórusok, s októberben a Canterina is meghívott vendégként szerepel majd. Leonzi karnagynak pedig nem ismeretlen a magyar kultúra: Esztergomban részt vett a Szőnyi Erzsébet által tartott, Kodály-módszert bemutató kurzuson.

Hogyan alakul tovább a kapcsolat? A zalai kórus a következő hónapokat az olaszországi turnéra való felkészüléssel tölti, a műsor összeállítása, új darabok tanulása, egyéb szervezési teendő vár rájuk. Reméljük, a Canterina hamarosan olaszországi élményekkel és újabb nemzetközi fesztivál tapasztalataival lesz gazdagabb, s arról is beszámolhat a Zalai Hírlap hasábjain. Ezúton is köszönik Zalaegerszeg önkormányzatának támogatását e cserekapcsolat létrehozásához – jelezte Konyecskiné Haász Beáta.