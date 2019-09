A Balkánon mérettek meg a Farkas Ferenc Énekegyüttes tagjai

Szép sikerekkel tért haza az észak-macedóniai Ohrid városában megrendezett nemzetközi kórusfesztiválról a Farkas Ferenc Ének­együttes.

A jelenleg összesen 14 tagot számláló és immár három CD-albumot is jegyző művészeti csoport az elmúlt években már számos rangos elismerést érdemelt ki, melyek sorát nemrégiben tovább gyarapította.

– Énekegyüttesünk jövőre kezdi el fennállásának 29. évadját, s fontosnak tartjuk, hogy időről időre részt vegyünk az Ohridi Nemzetközi Kórusfesztiválhoz hasonló eseményeken, amely egyben verseny is volt – bocsátotta előre Baráth Yvette, a Farkas Ferenc Énekegyüttes karnagya. – Nem annyira a versengés, hanem inkább a kitekintés miatt figyelemre méltók ezek a rendezvények, hiszen így láthatjuk, merre halad a kórusmuzsika a világban. Korábban részt vettünk már a Garda-tónál megrendezett nagy hírű kórusversenyen, illetve a Grazi Kórusolimpián is, ami életünk egyik legnagyobb élménye volt, hiszen oda a föld minden pontjáról érkeztek fellépők. Ez volt eddig az utolsó nagy külföldi kitekintésünk még 2008-ban. Azóta többször koncerteztünk külföldön, Olaszországtól Lengyelországig, a felvidéki, illetve az erdélyi magyarság vendégeként. Sokfelé jártunk, de versennyel egybekötött nemzetközi kórustalálkozón az elmúlt tíz évben nem vettünk részt.

Baráth Yvette jelezte: az észak-macedóniai 42 ezres Ohrid mint helyszín is különleges, hiszen a települést a Balkán Jeruzsálemének is nevezik, mert valaha itt háromszázhatvanöt templom és kolostor működött. Szakmai szempontból is nagyon érdekes, hiszen teljesen másfajta kórusművészet jelenik meg ezen a fesztiválon, mint Nyugat-Európában.

– A dán, lengyel és magyar kórusok mellett szerb, román, macedón, horvát, török kórusok is felléptek és versengtek, ami rendkívül izgalmassá tette számunkra a megméretést, hiszen általuk egy számunkra ez idáig nem ismert kultúrába nyerhettünk bepillantást – mondta Baráth Yvette. – Rajtunk kívül még négy magyarországi kórus (köztük olyan nagynevűek is, mint például a szegedi Bartók Béla Női Kar vagy a debreceni Kodály Zoltán Ifjúsági Vegyeskar) vett részt az idei fesztiválon. A kórusok programjai különösen magas színvonalúak voltak, ezt a zsűri is hangsúlyozta a produkciók értékelésekor. Ezért nagy öröm számunkra, hogy kategóriánkban a második helyen végeztünk, és így a verseny 2. díját érdemeltük ki. Továbbá megkaptuk a Tomislav Zografski Alapítvány elismerő oklevelét Tomislav Zografski Siyaniem című művének előadásáért, melyben Molnár Péter egykori tanítványom énekelte a baritonszólót. Az pedig külön öröm számunkra, hogy névadónk, Farkas Ferenc Hajdútáncának előadásáért a „legfigyelemreméltóbb hangszerkíséret” különdíjában részesültünk. Trombitán közreműködött Vanyó Karsa, a 2018-as Virtuózok zenei tehetségkutató műsor „kicsik” kategóriájának közönségdíjasa, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola növendéke.

Az énekkar jövőbeni terveiről érdeklődő kérdésünkre a művészeti vezető elárulta: idén karácsonyi hangversennyel szeretnék megörvendeztetni városuk, Nagykanizsa közönségét.