A 35 éves a Zalaegerszegért- díjas Harangláb Népzenei Együttes

A Zalaegerszegért- díjas Harangláb Népzenei Együttes a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben adott jubileumi koncertet pénteken.

Az idén 35 éves Harangláb a Zalai Táncegyüttest kísérő zenekaraként indult, melyet Schreiner Jenő Zalai Prima díjas prímás vezet azóta is. Az önálló koncerten Pál István Szalonna prímás és zenekara volt a vendég, mellettük a Gyéres Műhely is színpadra lépett. A Harangláb korábban tagjai közt tudhatta Kocsis Csaba, Szijj Ferenc, Pál Éva, ifj. Horváth Károly négyesét, az alapítók közül a vezető mellett ma is itt zenél Varga Zoltán és Kovács Péter, kiegészülve Albert Elemér cimbalmossal és Baranyai Lajos klarinétossal.

Repertoárjukon Vajda József, Horváth Károly, Pungor Antal, Badacsonyi Lajos gyűjtései szerepelnek, de a zalai népzenei anyag mellett kialakult somogyi, mezőségi, kalotaszegi, moldvai, felcsíki, felvidéki, vajdaszentiványi táncrendjük is. Számos néptáncegyüttes kísérő zenekaraként ismert, a magyarlakta határon túli területeken és külföldön másutt is megforduló együttesként mutatták meg tudásukat 35 év alatt. Az egyes hangszerek szólóinak külön lehetőséget adó hangverseny fináléjában együtt muzsikáltak a házigazdák és vendégek, a koncert egyúttal ízelítőt adott a „Mikor mentem hazafelé” című CD-ből is. A születésnapon Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere jutalmat nyújtott át a zenekarnak mindazért az élményért, melylyel nemzedékek sorát ajándékozza meg.