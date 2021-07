A 16. Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelep részt vevő alkotóival találkoztunk

Idén újra személyesen találkozhattak a meghívott művészek Zalaszentgyörgyön. Buday Mihály, a tábor szervezője úgy fogalmaz, szinte már hazajárnak a régi jó barátok. Persze, akadnak közöttük újak is, akik most tapasztalták meg először a zalai vendégszeretetet.

Kulturális műsorok, gasztronómiai élvezet, sport és természetesen éjszakába nyúló beszélgetések tarkították az egy hétig tartó összejövetelt. No meg persze alkotás, alkotás, alkotás. Idén a zentai Balla Ákos Zwara és édesapja közös tárlatával nyílt a 16. Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelep. A vajdasági fiatalember az alapítók közé tartozik, minden nyáron részt vesz a szimpóziumon.

– Mindig változó, hogy mit festek itt, több stílusban készülnek képeim – mutatkozott be a Porta Tájház tárlatának egyik főszereplője. – Minimalista, konstruktivista, geometrikus, néha organikus irányzat, amit képviselek. A téma adja, hogy éppen milyen stílust, technikát választok. Leginkább otthonom szépségét, a tájat ábrázolom, a szántóföld, az Alföld színességét, hangulatát, textúráját adom vissza. Volt, amikor a mozgás dinamikája fogott meg, balettosokat festettem. Szeretek a geometrikus absztrakció világába is kitekinteni. Édesapámnak a munkáiból is hoztam a közös kiállításra, ő a ködös Tisza festője volt, teljesen átérezte a változó táj hangulatát.

A keszthelyi Németh Ida több alkotótáborban vesz részt folyamatosan, így Vasváron, Söjtörön, Bánhegyesen, Erdélyben fordul meg, s ő szervezte néhány évvel ezelőtt az alsópáhoki találkozót is. Zalaegerszegen 2018-ban láthattuk első önálló tárlatát. Sopronban tanult óvodapedagógusként, ahol Giczy János festőművész volt a mestere, majd Szombathelyen szerzett rajztanári diplomát.

– Először járok Zalaszentgyörgyön, megfogott a környezet, körbejártam a falut, fotókat készítettem, s most azt dolgozom fel – ecsetelte az élményeket Ida. – A táj- és városi zsánerképek mellett nem idegen tőlem a figurális ábrázolás sem. A pasztellkrétát nem igazán a megszokott selymes, elmosódott formában viszem fel a lapra, hanem lendületes vonalakat, kirobbanó színeket használok. Nagyon kedvelem a pasztell sajátos, különös atmoszférát teremtő képességét, a fényfestés igazi technikája, a vonalvezetés pedig mozgalmassá teszik a képet. Még a nyugodt tavat is lehet úgy ábrázolni, hogy az zizgő, rezgő lesz, dinamikus és kiegyensúlyozott egyben.

Ugyancsak az első zalai benyomásokat szerzi a művésztelepen Angyal Anikó, aki Erdélyből, Nagyvárad mellől érkezett Papp Gáborral. Természetesen a zalai dombok, lankák őt is bűvkörükbe vonták. Tíz éve fest, a Nagyváradi Képzőművészeti Egyetemen végzett.

– Gyerekkorom óta rajongok az ecsetért, ceruzáért, a rajzért. Mindig késztetést éreztem, hogy pingáljak valamit – mondta Anikó. – Fiatal koromban a szüleim más irányba tereltek, de most, hogy a gyerekeim nagyok, megfogadtam, hogy azt csinálok, amit mindig is akartam. Ezért végeztem ilyen későn az egyetemet. Évtizedekkel ezelőtt nagyon sokat másoltam, ellestem a régi és kortárs mesterek technikáját, az anatómiát sokáig tanultam. Jelenleg szívesen készítek absztrakt képeket, a színeim szinte rikítanak, robbanékonyak. Imádom Klimtet, nekem ő a minden, a példaképem. Még a portréba is becsempészem a szecesszió mestere által jól ismert dekoratív részleteket.

A művésztelep megálmodója, motorja akkor sem pihent, amikor érdeklődve álltunk meg egy-egy munkaasztalnál. Buday Mihály éppen a másnapi ebédet rendelte a kollégáknak. Ecsetei még így, néhány nap után is a paletta mellett pihentek, ám egyáltalán nem bánta, sőt. Tavaly online oldották meg a találkozást, most személyesen ölelhették meg egymást a rég látott barátok.

– Huszonkét kollégát hívtam, huszonegy tudott eljönni, ez már nyerő szám – mondta nevetve a festőművész. – Tizenhatodik alkalommal jöttünk össze a Partiumból, a Vajdaságból, Ukrajnából, Németországból, Üzbegisztánból és természetesen Magyarországról. Idén is úgy válogattuk össze a csapatot, hogy minden „izmus”, stílus, technika (fotózás, akril- és olajfestészet, pasztell, bőrművészet) képviseltesse magát. Ha bejön valaki, legalább egy alkotás előtt biztosan elidőzik, mert tud választani a maga ízlésének megfelelőt. Mindig az a célunk, hogy elhozzuk az emberek közé a művészeket, akiket már régi jó ismerősként, amolyan tiszteletbeli zalaszentgyörgyiként köszöntenek a helyiek. Örülök, hogy egyre többen járnak haza Zalába. Egyszóval örülünk, hogy idén végre újra megszervezhettük a táborral egybekötött művészeti fesztivált.

Buday Mihály hét társával szombaton Tófejen folytatja a nyári alkotói munkát, majd ezt követően a zalaszentgyörgyi festőművész két kollégájával a szlovák Nagymegyerbe utazik.