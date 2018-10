A 120 éves keszthelyi Balaton Múzeum tiszteletére alkottak a művészek

A múzeum a szabadság jelképe is – így fogalmazott Takács Ferdinánd festőművész, a Művészek Szabad Alkotóközössége vezetője, a nyári művésztelepen született alkotásokat felsorakoztató keszthelyi tárlat apropóján.

Festők, grafikusok, szobrászok és irodalmárok gyűlnek össze hagyományosan minden nyáron Takács Ferdinánd festőművész meghívására Cserszegtomajon. A MŰSZAK-ot minden évben egy téma ihleti: idén a 120 éves Balatoni Múzeum tiszteletére alkottak a művészek, s a műveket most itt tekintheti meg a közönség.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Sokszínű. szabadelvű alkotások születtek, mint ahogy a múzeum maga is a szabadságot jelképezi, mert a kutatási tárgyak, amik idekerülnek, azokba nem lehet belemagyarázni semmit, hiszen az a valóság, az az igazság, amelyet annak idején feltártak. A MŰSZAK célja is az, hogy szabadon alkothassanak a művészek. Van, aki úgy fogalmazta meg, hogy megfestette a Balatoni Múzeumot, vagy annak tárgyait építette be a képeibe, van, aki balatoni tájképet alkotott, vagy a kiállítás ihletésére az elmúlt időket idézte meg.

Az irodalmárok verseikben mondják el, milyen kötődésük van a Balatonhoz, Keszthelyhez, ezeket pedig Szencz Lívia illusztrálta – fejtette ki Takács Ferdinánd. A Balatoni Múzeumban kiállított művek között szerepelnek olyanok is, melyeket alkotóik jótékony célra ajánlottak fel. A MŰSZAK kezdeményezésére ugyanis gyűjtés indult, hogy Keszthelyen szobrot állítsanak az egykori festőművész, Mikus Gyula tiszteletére. A Balaton festőjének szobrát – mely ugyancsak látható a tárlaton – három éve már elkészítette az akkori MŰSZAK idején Tirnován Tamás szobrászművész, ennek bronzba öntését tűzték ki célul. Azt, hogy a művészeknek mit jelent a Balatoni Múzeum, s hogyan tükrözik vissza alkotásaikon az ihletadó forrást, a közönség december 15-ig tekintheti meg.