A 120 éve született Szerb Antal nincs a magyarórák fő sodrában, de szólnak róla

120 évvel ezelőtt született. 1945. január 27-én puskatussal verték agyon Balfon mint munkaszolgálatost, leginkább a származása volt a bűne, mint akkor a kor embertelensége miatt oly sokaknak. Szerb Antalról, az Utas és Holdvilág, A Pendragon legenda, a Magyar irodalomtörténet és A világirodalom története szerzőjéről van szó, akit irodalomtörténeti munkássága miatt a magyar irodalom első marketingesének is neveznek.

„Általában ez a hely, ahol most vagyunk, Balf, átkozott egy hely és minden tekintetbe nagyon rosszul megy nekünk. És most már nincs más reménységem, mint az, hogy a háborúnak nemsokára vége lesz; csak ez tartja még bennem a lelket. Most már sötét is van, meg hangulatom sincs, hogy többet írjak. Bízzatok benne ti is, hogy nemsokára találkozunk és szeressétek szerencsétlen Tónitokat” – írta utolsó levelében, 1944. december 16-án Szerb Antal, akit katolikus hitben is megkereszteltek, hiába.

„Életben kell maradni. Élni fog ő is, mint a patkányok a romok közt. De mégis élni. És ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami.” – így szólnak az Utas és holdvilág, színházakban is gyakorta játszott regényének utolsó mondatai. Ha jobban sikerült volna, valószínűleg hatalmas jelentőségű életművé emelkedett volna Szerb Antal munkássága. A ránk maradt termés széles körű műveltséget, csillogó intelligenciát, finom humort, némi melankóliát, borongást mutat. Doktori címet szerzett (Kölcsey Ferenc volt a témája), felsőkereskedelmi középiskolai tanárként dolgozott, amíg tehette, Párizs, London mellett kedvence Olaszország. (A Pendragon legenda is egyéves angliai ösztöndíj után született.) Az olvasót itáliai utazásra csábító Utas és holdvilág a népszerű minikönyvek közt, a POKET könyvsorozatban is megjelent. Magánélete hasonlít Mikszáth Kálmánéhoz, a tekintetben, hogy ő is kétszer vette feleségül ugyanazt a nőt, majd vált el tőle. Végül Bálint Klára mellett találta meg a – rövid idejű, hat évig tartó – nyugalmat. Kortársai szerint egyszerre volt könyvtári tudós, állandóan olvasó, biztos kézzel szerkesztő és fogalmazó író, kötelességtudó középiskolai tanár és könnyed társasági ember.

– Nincs benne az irodalom-tananyag fő áramában, de a Nyugat című folyóirat és a hozzá tartozó körök miatt megkerülhetetlen, beszélünk róla az órákon – mondta Bubits Tünde, a Pannon Tükör főszerkesztője, a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikum mestertanára, amikor arról kérdeztük, Szerb Antal mennyire fontos szereplője jelenleg a magyar irodalmi oktatási kánonnak. – Számomra középiskolás korom óta meghatározó szerző, elsősorban a két irodalomtörténeti munkája miatt, nekem sokkal közelebb hozta az írókat, költőket, mint az ugyanakkor olvasott, Babits Mihály Az európai irodalom története kötet.

Az oktatás időről időre eltérő nyomatékot ad a szerző- és életrajzközpontú, illetve a műközpontú megközelítésnek, így olykor a születési-halálozási, iskolavégzési adatok fontosabbak, máskor ezek háttérbe szorulnak, és csak az irodalmi szöveg a mérvadó.

– Szerb Antal mély szellemtörténeti és korrajzleírással veszi körül vizsgálódása tárgyát, amiből kiderül, a művek, a szerzők nem vonatkoztathatók el a korszaktól, amelyben születtek – folytatta a szerkesztő-tanár. – Erős hatására jellemző, hogy amikor a 2000-es évek elején az Utas és holdvilágot újrafordították a német nyelvterületekre szánva, jó ideig vezette az olvasási, könyvkiadási népszerűségi listákat. Halála az emberi kicsinyesség rémségét szimbolizálja.