11 hónap után újra látható lesz Az égig érő fa a zalaegerszegi bábszínházban

Varázserejű táltos malac, sárkány és királykisasszony, no meg a boldog vég. Ezek Az égig érő fa című mese fő motívumai, amivel a következő hetekben sok száz gyermek ismerkedhet meg.

Erről is szó esett szerdán a Griff Bábszínházban tartott sajtótájékoztatón, melyen elhangzott: jövő hétfőn két előadással indul a bérletes szezon. Elsőként Az égig érő fát mutatják be. Ez tavaly októberben volt először látható, és mindössze kétszer adták elő, aztán következett a járvány. Most újrapróbálták, és csak annyi a változás, hogy az egyik szerepet a vendégművészként játszó Kiss Anna Veronika mellett a griffes Vári Vivien is betanulta, és ezután felváltva lesznek láthatók az előadásokon.

A rendező Halasi Dániel úgy fogalmazott: a történetben a klasszikus népmesei motívumok és a mai korhoz illő elemek keverednek. Bemutatva azt is, hogy sok baj támadhat ott, ahol sok a titok, ami a család előtt rejtve marad.

Szűcs István igazgató arról is szólt, hogy az előadások immár korlátozás nélkül látogathatók, a bérletes előadásokra is adnak el jegyet a szabad helyek függvényében. A bérlet további darabjai: Széttáncolt cipellők, Télen telelek, Csalóka Péter, Csipkerózsika. A tájékoztatón elhangzott: a Lázár Ervin programhoz a Griff két darabbal csatlakozott. Ez azt jelenti, hogy 2400 zalai első osztályos diák láthat bábszínházi előadást. Az egerszegi tankerület iskolái számára Zalaszentgróton, Zalaegerszegen, valamint Lentiben mutatják be Az égig érő fát. A kanizsai tankerület intézményeinek elsősei Keszthelyen és Nagykanizsán a Széttáncolt cipellőket láthatják.