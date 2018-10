Zenei monográfia jelenik meg Muravidékről

Az egyetemes magyar népdalkincs vonatkozásában pedig tán az egyik legkisebb, de élénken csillogó és nélkülözhetetlen mozaikkő.

A Hagyományok Háza értékes kiadvánnyal tiszteleg a muravidéki magyarság hagyományőrző erőfeszítései előtt. A legkisebb Kárpát-medencei magyar közösség zenei tradícióit összefoglaló, Muravidéki magyar népzene című könyv Paksa Katalin és Németh István munkája – írja a Múzsa.

Jóllehet, a Muravidék – mint a XX. század elején létrehozott régió – hagyományai összefonódnak a nyugat-pannon térség néprajzi tájegységeivel, a göcseji, az őrségi, a hetési és más távolabbi kisrégiók népzenéje ott is gyökeret eresztett. Olyannyira meghonosodott, hogy a szomszéd népek is átvették, dallamaiból szláv nyelvű változatok is születtek.

Muravidék zenei kincseinek feltárása viszonylag későn kezdődött. Amíg Zala és Vas megyében – a magyar népzenei gyűjtés első nagy egyéniségének, Vikár Bélának köszönhetően – 1905-ben már készültek fonográffelvételek, s más kutatók is gyűjtöttek a vidéken, addig a szlovéniai magyarság körében csak az 1960-as években indult meg a feltáró munka. A titói Jugoszlávia szelleme egyébként sem kedvezett a magyar népdalok gyűjtésének.

22 településen fordultak meg gyűjtők, s 17 helyen készítettek népzenei felvételeket. Paksa Katalin és Németh István közös, 1998-as gyűjtésében többek között támaszkodhatott Horváth Károly zenetanár három évtizedes munkásságára, Kiss Lajos zombori születésű népzenekutató anyagaira, s a zeneszerző Király Ernő gyűjtéseire, aki az Újvidéki Rádió népzenei szerkesztőjeként 1962-től járta a vidéket.

A háromnyelvű Muravidéki magyar népzene kötet több, mint háromszáz oldalán 210 dallamot idéz, az olvasó hangzóanyagon is tudja követni a leírtakat, és térképek, fényképek is segítik a tájegység jobb megismerését.

„E kötet, az elvégzett munkával együtt, közösségünk szempontjából fontos érték és bizonyíték – jellemzi a hiánypótló munkát Göncz László, a muravidéki magyarság emblematikus személyisége. – Az egyetemes magyar népdalkincs vonatkozásában pedig tán az egyik legkisebb, de élénken csillogó és nélkülözhetetlen mozaikkő behelyezése nemzeti értéktárunk egészébe.”

A kötet bemutatója 2018. október 12-én lesz Lendván, a Bánffy Központban. A jeles eseményen jelen lesznek a szerzők, a kiadványt dr. Kepéné dr. Bihari Mária mutatja be.

