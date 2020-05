Visszatér a képernyőre az egyik legrégebbi magyar műsor

A kijárási korlátozás időszaka alatti online adásokban közel 300 üzenetet közvetített a Duna Televízió népszerű kívánságműsora, az Önök kérték, ami az elmúlt hónapban A nap üzenete rovatban személyesebb gondolatokat, megindító történeteket is tolmácsolt a Facebookon. Most visszatér a Duna TV-re.

„Írtak a gyermekeik esküvőjéről lemaradó szülők, üzent a karantén miatt külföldön rekedt unokáját hazaváró aggódó nagymama, de köszöntöttek olyan 100 éves nénit, aki a mai napig főzi családjának a húslevest, töltött káposztát vagy az almás pitét„ – mondta Bényi Ildikó műsorvezető, hozzátéve, hogy számolatlan levélben köszönték meg az emberek az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók emberfeletti munkáját.

A közmédia kívánságműsora az elmúlt hetekben is folyamatosan teljesítette a nézők kéréseit az online térben, de május 26-tól a tévéképernyőkön is új adásokkal jelentkezik az Önök kérték – írja az Origo. ”Írjanak, üzenjenek továbbra is, hiszen jövő keddtől Bényi Ildikó már a Dunán is teljesíti az önök kéréseit„ – áll az MTVA közleményében.

A műsor 1971 óta van képernyőn kisebb-nagyobb szünetekkel, az első húsz évben Tamási Eszter volt a műsorvezető.