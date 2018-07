Visszaszerzik az olvasókat az irodalomnak

Verseskötet a tízparancsolatról, metálmítosz, egy Bühnagy székely szótár és minden, amitől Örkény besírna. Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia debütsorozatában a legtehetségesebb magyar pályakezdő szerzők műveit adja közre.

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) által működtetett, Orbán János Dénes vezette Előretolt Helyőrség Íróakadémia 2017 végén megkezdte könyvkiadói tevékenyését is: az Íróakadémia pályakezdői mellett József Attila-díjas szerzők kötetei és a határon túli kortárs magyar irodalom gyöngyszemei is megtalálhatók az első merítésben.

A KMTG irodalmi profillal és azzal a céllal indult 2015-ben, hogy az anyaországi és a határon túli magyar tehetségeket felkutassa és elősegítse szakmai kiteljesedésüket.

Az is kiemelt törekvése a testületnek, hogy a fiatal kortárs irodalom teljesítményeit minél több magyarlakta település közönsége megismerje:

így tehát rendhagyó irodalom órákat és író-olvasó találkozókat kezdtek szervezni szerte a Kárpát-medencében – számol be minderről az Origo összeállítása.

Mint írják, az Előretolt Helyőrség első 25 kötete között mutatkozott be például Dezső Kata fiatal költőnő, akinek Akiket hazavártak című kötete egyben a kiadóként is működő szervezet debütsorozatának nyitó darabja is. Az újonnan megjelent verseskötetek között megtalálható Farkas Wellmann Éva elismert költőnő tízparancsolat-ihlette ciklusa, a Parancsolatok is, amelynek tíz versét tíz – nemzetközi biennálén díjat nyert – grafika illusztrálja, de a versek (CD-mellékletben) az Evilági zenekar tolmácsolásában is meghallgathatók.

A cikk bepillantást enged a kötetsorozat alkotóinak igazi egyéniségeket felölelő névsorába. Rámutat, hogy

az Előretolt Helyőrség újra kiadta a világ első metálmítoszát, Dobai Bálint Titántorkú Sámson című, humorban bővelkedő Toldi-parafrázisát,

amihez Csillag István készített pazar, a megénekelt zenei műfaj túlkapásait is olykor parodizáló illusztrációkat.

Az összefoglaló szerint ebben a sorozatban jelent meg a József Attila-díjas Falusi Márton, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete tudományos munkatársának verseskötete, a Halálos szótövek kertje is. A széria gazdagon merít az erdélyi irodalomból: Farkas Wellmann Éva és Dobai Bálint mellett például Noszlopi Botond Örkény besírna című, gyilkos humorú prózakötete és a József Attila-díjas Molnár Vilmos Csodák ideje című novellakötete is megtalálható az Előretolt Helyőrség idei kínálatában.

A székely nyelvi fordulatokat ismerni kívánó olvasók polcairól pedig nem hiányozhat Sántha Attila Bühnagy székely szótár című kötete.

Muszka Sándor: Sanyi bá – Székely egypercesek című erdélyi bestsellerének harmadik, CD-melléklettel ellátott kiadását is kézbe vehetik az olvasók az Íróakadémia kiadójának köszönhetően, sőt, megismerkedhetnek az erdélyi humor képviselője tollából született, megrendítő alkotással is: Muszka ugyanis, aki eredetileg költőként indult, és a Székely egypercesekkel vált közkedveltté, egy öregotthonban vállalt állást. Itt szerzett keserű élettapasztalata ihlette Szégyen c. kötetének fájdalmas és mellbevágó verseit.

Az erdélyi írók mellett az Előretolt Helyőrség teret biztosít a nyelviségükben korlátozott kárpátaljai szerzők számára: a kortárs kárpátaljai irodalom egyik vezéregyénisége, Lőrincz P. Gabriella Átszállás előtt című verseskötete mellett

idén jelent meg az Előretolt Helyőrség Íróakadémia kárpátaljai ösztöndíjasainak antológiája.

A tökéletes zártság egyetlen pillanata című gyűjteményben a határon túli magyar irodalom legkisebb, de meglehetősen erős és összetartó közösségének legifjabb nemzedéke hallatja a hangját.

A cikk kiemeli, hogy az első 25 kötet között igen komoly regények is napvilágot láttak. Pataki Tamás Murokffyban vérré válik az abszint, és lóvá teszi az ördögöt című pikareszkjét például sokan az utóbbi idők leglátványosabb szépírói indulásának tartják, de okkal tart számot az olvasók érdeklődésére Szilágyi Nagy Ildikó japán kísértethistóriája, a humort a horrorral, az erotikát a mélylélektannal ötvöző A bazsarózsás lampion című kötete is.

