Több mint száz helyszínen ünnepelték a magyar filmet

Országszerte több mint száz helyszínen vetítettek magyar filmeket kedden, a magyar film napján, amelyet a Magyar Nemzeti Filmalap kezdeményezésére idén másodszor ünnepeltek meg az első magyar film bemutatójának évfordulóján.

A tavalyi első kezdeményezés óta rengetegen csatlakoztak a magyar film napjához, így a nagyvárosok mellett számos kistelepülésen is vetítettek az alkalomból magyar filmet – közölte az M5 kulturális csatorna kedd esti műsorában a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója.

Havas Ágnes kiemelte, hogy az ünnephez az összes hazai filmforgalmazó is csatlakozott, és kedden kedvezményesen adták a magyar filmeket.

Bakos Edit, az Art Mozi Egyesület elnöke elmondta, a művészmozik ismét örömmel vettek részt a magyar film napján, hiszen minden olyan kezdeményezésre szükség van, amely a magyar filmeket népszerűsíti. A digitalizáció korában egyre bonyolultabb ugyanis a nézőket elérni – figyelmeztetett Bakos Edit, hozzátéve azonban: persze a mozit sokszor siratták már, például a televízió, majd a videólejátszók megjelenésének időszakában. Most az internetes filmletöltések korában kell megtalálni a nézők elérésének új útjait – jegyezte meg.

Bálint Péter, a Filmforgalmazók Egyesületének elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási a szakadék a látványos közönségfilmek és a „nehezebb” témájú filmek nézettsége között, de egy okos támogatási rendszerrel akár háromszoros nézőszámot is el lehetne érni.

Havas Ágnes közlése szerint 2018-ban 361 filmet mutattak be a hazai mozik, ebből 30 volt magyar alkotás, ezért túlzás ekkora növekedést várni a magyar filmek nézettségében.

Azon azonban el lehetne gondolkodni, hogy „a magyar történelem szuperhősei is érnek annyit, mint Amerika kapitány és társai”,

utalt a színvonalas magyar történelmi filmek szükségességére a filmalap vezetője.

Mint hangsúlyozta, egyre jobbak a magyar filmek, látszik az az Andy Vajna által elkezdett munka, hogy a filmalap egyre nagyobb figyelmet fordít a forgatókönyvekre. Idén ebben továbblépés is várható, mert a filmalap szeptembertől egyéves forgatókönyvíró-képzést indít – számolt be.

Az elmúlt években fontos nemzetközi fesztiváldíjakat nyertek el a magyar filmek, de jó úton járnak a magyar nézők visszahódításában is, noha ezen a téren van még munka – mondta el Havas Ágnes, aki azt is elárulta, hogy az oktatásba is szeretnék bevinni a magyar filmet.