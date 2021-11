Több mint 30 ezren látogatták a Közlekedési Múzeum időszaki kiállítását

A Volt egyszer egy Északi. a történet folytatódik című kiállítás keretében 38 tárlatvezetést és számos múzeumpedagógiai programot szervezett az intézmény.

Hatalmas érdeklődés övezte a Volt egyszer egy Északi. a történet folytatódik című időszaki kiállítást, amelyet a Közlekedési Múzeum új otthonában, az Északi Járműjavítóban rendezett meg. A látogatók megnézhették a múzeum új otthonát és a magyar vasúttörténet emblematikus járműveit. Három és fél hónap alatt összesen 31 522 látogatót fogadott a kiállítás. A tárlatot várhatóan jövő tavasszal újra megnyitják.

Július 16-án nyitotta meg kapuit a Volt egyszer egy Északi. a történet folytatódik című tárlat, amely október 31-ig várta az érdeklődőket.

Öt év után először jelentkezett új önálló kiállítással a Közlekedési Múzeum.

Vitézy Dávid, a Közlekedési Múzeum főigazgatója beszámolt arról, hogy a kiállítás főszereplői a vonatok voltak. Ezek közé tartozik egy ikonikus 424-es gőzmozdony, a vasútvillamosítás kiemelkedő alakja, Kandó Kálmán által tervezett, már 1932-ben forgalomba állt V60-as villanymozdony, a Szellem becenévre hallgató 242-es mozdony, amely a hazai gőzmozdonyok sebességrekordját tartja, illetve két M44-es tolatómozdony, egy Cmn személykocsit és az 1935-ös Árpád gyorssínautóbusz, amely Budapest és Bécs között közlekedett.

Ezenkívül a közönség találkozhatott még 10 kerékpárral és 4 motorral, amelyeket egykor a dolgozók vittek be a járműjavítóba, és egy versenyautóval is, ami a hajdani népligeti autóversenyek emlékét őrzi.

A legnépszerűbb augusztus utolsó hétvégéje volt, amikor pár napra a legendás Ikarus buszokat is meg lehetett tekinteni. Az Ikarus mini fesztiválon mutatkozott be a Közlekedési Múzeum gyűjteményfejlesztési programja keretében frissen restaurált Ikarus 66-os, vagyis népszerű nevén a Faros is. Ezen a rendhagyó programon több mint 3 ezer látogatót köszönthetett az intézmény.

Az új kiállítással az volt a célunk, hogy bemutassuk ennek a páratlan ipari emléknek és a környéknek a közlekedéstörténetét, hiszen az egész környék ezer szálon kötődik a vasúthoz. Szerettük volna, ha láthatják az érdeklődők az egykori Északi Járműjavítót még romantikus valójában, mielőtt megkezdődnek az építkezések, illetve abba is betekintést szerettünk volna nyújtani, hogy milyen lesz az új Közlekedési Múzeum. Ezen a nyáron és ősszel adtunk egy kis ízelítőt az új múzeumból. Az intézmény továbbra is folyamatosan dolgozik az új múzeum megvalósításán, de annak megnyitásáig a hátralévő időben is izgalmas időszaki kiállításokkal és programokkal várja a múzeum a látogatókat – mondta el Vitézy Dávid.

Az érdeklődés, amely az összesített látogatószámban is megmutatkozik, azt bizonyítja, hogy nagy az igény egy állandó közlekedéstörténeti kiállítóhelyre. Ennek az igénynek fog eleget tenni az új Közlekedési Múzeum, amely a tervek szerint 2026-ban, teljesen új, a mostaninál sokkal nagyobb tárlattal fog újranyitni.

A kormány júniusi határozatában összesen 6 milliárd 674 millió forinttal támogatta a Közlekedési Múzeum gyűjteményfejlesztési programját.

A korábban soha nem látott mértékű támogatás lehetőséget ad a magyar ipar- és közlekedéstörténet kiemelkedő értékeinek, többek között a Ganz és az Ikarus gyár produktumainak megmentésére, amelyeket az új Közlekedési Múzeumban nézhetnek meg a látogatók. Összesen mintegy 3 ezer műtárgy lesz látható az új kiállításon. A nyitásig hátralévő időben további időszaki kiállításokkal és izgalmas programokkal készül a múzeum, így jövőre is érdemes lesz ellátogatni az intézménybe.

További információk a kiállításokkal kapcsolatban a Közlekedési Múzeum honlapján olvashatóak.