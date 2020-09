Szombaton lesz Mundruczó Kornél filmjének világpremierje Velencében

A következő napokban 18 produkció verseng az Arany Oroszlán-díjért a szerdán megnyíló 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.

A fesztivál szombati napján tartják Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének világpremierjét. A versenyprogramban szereplő kanadai-amerikai koprodukcióban készült alkotás bemutatóján a produkció tájékoztatása szerint jelen lesz Mundruczó Kornél rendező, Wéber Kata forgatókönyvíró, Vanessa Kirby, a film főszereplője és Petrányi Viktória, a Proton Cinema producere is.

A 77. Velencei Filmfesztivál az első nagy filmfesztivál, amelyet a pandémia miatti kényszerű szünet után megtartanak. A járvány miatt egyebek mellett a májusi cannes-i filmmustrát sem rendezték meg idén. A velencei fesztivál sem a megszokott rendben zajlik. A hollywoodi sztárok és filmjeik az utazási korlátozások miatt zömmel távol maradnak, a közönséget kordonnal választják el a vörösszőnyeges rendezvényeken felvonuló filmesektől és színészektől, a zárt térben megrendezett eseményeken és vetítéseken pedig kötelező lesz a maszkviselés.

Robert Cicutto, a fesztivált szervező La Biennale vezetője hangsúlyozta, hogy a fesztivál megrendezését azért tartották fontosnak, mivel úgy gondolják, ez jelzésértékű Velence és a filmipar újjászületéséről. Hozzátette, hogy a Lido „laboratóriumként” szolgál majd a későbbi kulturális összejövetelek tekintetében.

„Fontos kísérlet lesz, ami megmutatja, hogyan birkózhatunk meg egy fontos eseménnyel a Covid-érában” – mondta.

A szeptember 2. és 12. között zajló fesztivál külföldről érkező vendégein, ha a schengeni országokon kívülről jönnek, nyomban megérkezésükkor elvégzik a koronavírus-tesztet. A járványmegelőző intézkedések között szerepel a kötelező távolságtartás és a jegyek online foglalása is.

A szokásos nyitó és záró partikat lefújták, és számos film alkotói online közvetített sajtóértekezleten mutatják be munkáikat a személyes jelenlét helyett.

A fesztivál hivatalos programjában 63 alkotás szerepel, ezek közül 18 produkció verseng az Arany Oroszlán-díjért, 21 filmet versenyen kívül vetítenek, 19-et pedig a Horizontok elnevezésű szekcióban láthat a közönség.

A fesztivált szerdán egy olasz film, Daniele Luchetti családi drámája, a Lacci nyitja meg. Hosszú idő után kezdődik ismét olasz produkcióval a mustra. A versenyprogramban is több olasz alkotás szerepel, és vetítik azt a két olasz dokumentumfilmet is, amelyek a karantén alatt készültek. Andrea Segre munkáját, a Molecules című munkáját, amely a kiürült Velencét mutatja be, már a fesztivál előestéjén megnézheti a közönség. Luca Guadagnino pedig a Fiori, Fiori, Fiori! című kisfilmjét is bemutatja, amelyet Szicíliában, gyerekkori barátaival forgatott a karantén alatt.

Pedro Almodóvar először jelentkezik angol nyelvű produkcióval: The Human Voice című alkotását a spanyol karantén feloldása utáni hetekben forgatta és vágta. A 30 perces kisjátékfilm Jean Cocteau azonos című drámájának adaptációja. A főszerepet Tilda Swinton játssza, aki idén Arany Oroszlán-életműdíjat vehet át Velencében.

A nemzetközi zsűrit idén Cate Blanchett Oscar-díjas színésznő vezeti. Az Arany Oroszlán-díjat odaítélő testületeben Veronika Franz osztrák forgatókönyvíró-rendező, Christian Petzold német rendező, Joanna Hogg brit forgatókönyvíró-rendező, Nicola Lagioia olasz író és Ludivine Sagnier francia színésznő szerepel az utolsó pillanatban a román Cristi Puiu helyett beugrott Matt Dillon amerikai színész mellett.

A szerdai megnyitón a júliusban elhunyt Oscar-díjas olasz filmzeneszerzőre, Ennio Morriconéra emlékeznek szerzeményeiből idézve. A ceremónián a világhírű zeneszerző fia, Andrea Morricone vezényli majd a római Sinfonietta zenekart.