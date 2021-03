Színpadi mű és webes tudástár is készül elveszett ősmítoszunkról (videó)

Ez a történet a Kárpát-medencét számos csillagösvény formában átrajzolja – így fogalmazott a Kossuth Rádió Irodalmi Újság című műsorában Toót-Holló Tamás író, irodalomtörténész az elveszett magyar ősmítoszról szólva. A műsorban szó esett Toót-Holló tavaly publikált „Szellemi honvédelem aranykori fényben – Párbeszéd a múlttal: az aranyhajú gyermekek magyar evangéliuma” című tanulmánykötetéről is.

„Kincses hírvivőink az aranyhajú gyermekek. Amiként egyikük »áldott napjeggyel«, másikuk »áldott holdjeggyel« érkezik a homlokán. Akik ellen tehetnek bármit, mindig visszatérnek hozzánk. S mindig a fényt, a magyar Aranykor fényét hozzák vissza közénk” – olvasható Toót-Holló Tamás kötetében. Mindezzel egy magyar ősmítoszt rekonstruálunk: az aranyhajú gyermekek történetét, amit mesékben rejtettek el őseink – mondta a szerző a Völgyi Tóth Zsuzsa által készített beszélgetésben.

A műsort itt hallgathatja meg:

A Magyar népmesék című sorozatban korábban Jankovics Marcell által is feldolgozott népmesében (Jankovics és Haui József rajzfilmjének képkockái illusztrálják a kötetet is – a szerk.) „az ősvallás, a magyar csillagvallás elvesztése miatt érzett fájdalom” tükröződik a szerző szerint.

„Megszületnek az aranyhajú gyermekek, ám a királyi udvarban egy ármány folytán kopókölykökre cserélik ki őket. Mi lehet beszédesebb jele a fájdalomnak, hogy elveszett a fény hite?”

– teszi fel a kérdést Toót-Holló.

Rámutat: a könyv azt is feltérképezi, hogy ez egy egyetemes mítosza az emberiségnek, amelyet az érckorok példázataként ismernek az ősi kultúrák. A fény később kihuny, s a körforgás során először vaskor, aztán bronz- majd ezüstkor lesz. S utána újra kigyullad a fény, ez egy örök körforgás – hívja fel a szerző a figyelmet a történet egyetemes tanulságára is a Hirado.hu cikke szerint.

A tavaly megjelent kötetet követően Toót-Holló Tamás zenés színpadi művön dolgozik, ami az Aranyhajú hármasok címet kapta. A magyar rockzene legendás alkotását, a Honfoglalás című rockszvitet idézve Schuster Lóránt mondja el ennek a darabnak is az introdukcióját, a hangfelvétel már elkészült. Az alkotók szándéka szerint ezzel egy gyönyörű hídszerkezet – stílusosan szólva: egy szellemi aranyhíd – rajzolódik ki a magyar ősiség varázsát őrző vállalkozások között. Jeléül egyfelől annak, hogy azok a hegyek még ma is állnak. S az a nép még ma is él. De jeléül másfelől annak is, hogy azok az arany hajszálak még ma is megcsillannak. S az a hit még ma is él.

A produkció webes tudástára – az aranyhajuharmasok.hu – egyfajta üzenőfal is lesz, amelyen a mítosz rekonstruálásáról egy videoblog-sorozat is beszámol. Itt a zeneszámokat összegyűjtő YouTube-csatorna is elérhető lesz, valamint a darab sikerre várományos számaiból készült videoklipek is megtekinthetők lesznek.

„Az aranyhajuharmasok.hu internetes tudástárban tervezünk egy olyan térképet, ahol a Berze Nagy János-féle népmese-katalógusban szereplő 43 mesevariánssal jelezzük, hogy a történet a Kárpát-medence mely vidékein maradt ránk a leginkább kiérlelt formában”

– mondta el a szerző.

Hozzátette, hogy az MTA néprajzi kutatóintézete által készített másik nagy népmesekatalógusban feljegyzett variánsokat is felviszik a térképre.

„Vannak olyan, az ősi magyar vallást a keresztény valláshoz már határozottan közelítő, egyesítő szándékú ősmítoszi történeteink is, melyekben a két – vagy három, vagy akár tizenkettő – aranyhajú gyermek sorsa Szent Péter és Jézus sorsával is összefonódik. Tehát ennek a mesének egyes változataiban az ősvallás már a kereszténységnek is képes békeajánlatot tenni” – emelte ki Toót-Holló Tamás.

Utalt arra is, hogy a magyar ősmúlttal és az egyetemes aranykorral foglalkozó tradicionalista filozófusaink, így Hamvas Béla vagy Várkonyi Nándor, ebben az ügyben is sok mindent tisztán, az „aranykor-ösztönüket” helyesen működtetve láttak.

Toót-Holló Tamás kötete a Cédrus Művészeti Alapítvány gondozásában jelent meg és több, könyvekkel foglalkozó internetes áruházban megvásárolható.

Borítókép: Toót-Holló Tamás