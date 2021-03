Rögzítette új albumának anyagát Farkas Gábor

Farkas Gábor új albumának anyagát rögzítette, ami a jövőben Bécsi esték címmel fog megjelenni a Hungaroton gondozásában; a zongoraművész tavasszal több alkalommal ad online koncertet.

A Hungaroton lemezfelvétel március 26. és 29. között zajlott, az albumon Schubert-, Schubert-Liszt művek- és ifjabb Johann Strauss-Grünfeld- virtuóz darabja szerepel.

A lemez anyaga közül három mű elnevezése Bécsi esték: ezek közül kettő Schubert keringőiből való válogatás Liszt-átiratában, valamint egy koncertparafrázisé, ami ifjabb Johann Strauss- Alfred Grünfeld-átirat a Denevér témáira. Schubert, mint bécsi zeneszerző illeszkedik a lemez műsorába, tőle a Négy Impromptu (Op. 142.) hangzik el, mindemellett Liszt Valse Impromptu-je is megszólal – ismertette a lemez anyagát a zongoraművész az MTI-vel.

A tavaszi fellépéseiről Farkas Gábor elmondta, hogy április 22-én Saint-Saëns II. (g-moll) zongoraversenyét adja elő a Győri Filharmonikus Zenekar koncertjén Dobszay Péter vezényletével, a koncert live stream formában lesz követhető. Hozzátette, hogy a 23-ra hirdetett veszprémi koncertet, amelynek ugyanez lett volna a műsora, a járványügyi helyzet miatt törölték.

Május 3-án Mozart A-dúr zongoraversenyét (K. 488.) szólaltatja meg a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara hangversenyén Vásáry Tamás dirigálásával. Május 13-án az MVM Koncertek rendezésében saját otthonából ad hangversenyt, a művek közben Vigh Andrea hárfaművésszel, a Zeneakadémia rektorával beszélget majd. Május 16-án Debrecenben szólóesttel lép színpadra a Steinway-koncertsorozatban, amelyen többek között a frissen felvett album anyagát mutatja be. Majd június legelején Beethoven: C-dúr zongoraversenyét adja elő a Budapesti Vonósokkal.

Farkas Gábor kiemelte: nagyon hiányzik számára a közönség, mert azok az energiák, amelyek az oda-vissza játékkal működnek, amikor az ember érzi, hogy a hallgatóság nyitott, a kamerás közvetítés esetében nem valósul meg. Ha egy nyitott és értő publikum ül a teremben, jó energiák születnek, mindez meg tudja sokszorozni az előadó produkcióját a színpadon és ez fantasztikus – hangsúlyozta, hozzátéve: véleménye szerint a közönség mindig is aktív részese egy koncertnek.

A koncerteken túl a zongoraművész beszélt oktatói munkájáról is, mivel a 2020/21-es tanévtől a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének vezetője, valamint ő irányítja a Doktori Iskola Billentyűs és Akkordikus alprogramját is. A Tokyo College of Musicban 2017-ben fogadta el az állandó professzori kinevezését, most vendégprofesszorként tanít online, hiszen nincs lehetőség a személyes utazásra. Mint mondta, nagyon várja a találkozást az ottani növendékeivel is.

Farkas Gábor a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián diplomázott 2005-ben Falvai Sándor és Némethy Attila tanítványaként. Doktori fokozatát is itt szerezte 2014-ben, két konzulense Vásáry Tamás és Kocsis Zoltán volt. A Zeneakadémia elvégzése után William Grant Naboré növendéke lett a comói Nemzetközi Zongora Akadémián, Olaszországban. Az utóbbi években a legrangosabb magyar koncerttermek mellett olyan híres helyszíneken játszott többek között, mint a New York-i Carnegie Hall, a Lincoln Center, a Merkin Hall, a velencei Teatro la Fenice, a brüsszeli BOZAR és a berlini Konzerthaus, valamint állandó résztvevője a legkiemelkedőbb nemzetközi fesztiváloknak. Művészetét 2012-ben Liszt-díjjal ismerték el.

Borítókép: Farkas Gábor zongoraművész a Steinway Spirio-zongora sajtóbemutatóján az Opera Zongorateremben 2018. április 5-én