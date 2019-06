Rembrandt előtt tisztelegnek

Magyar neoavantgárd alkotók Rembrandt-reflexiókkal tisztelegnek a 350 éve elhunyt hollandiai mester előtt.

„Az önarckép fantomja – Rembrandt 350” címmel nyílt kamaratárlat a Magyar Nemzeti Galériában, ahol egy Rembrandt-rézkarcot is bemutatnak.

„A kiállítás lehetőséget nyújt arra, hogy kortárs és klasszikus művészek munkái lépjenek egymással párbeszédbe” – fogalmazott a megnyitón Vígh Annamária főigazgató-helyettes.

Fehér Dávid kurátor elmondása szerint a kamaratárlat neoavantgárd munkái egyfelől Rembrandt művészetére, másrészt a holland mester által olyannyira kedvelt önarckép műfajára reflektálnak, de az anyagban helyet kapott Rembrandt 1633-ban alkotott „Sálas, sapkás önarckép ellenfényben” című rézkarca is.

A fény fontos motívum Lakner László Rembrandt-parafrázisaiban is, hívta fel a figyelmet a kurátor: a Rembrandt tanulmányok című vászon nemcsak a festészet, hanem a félhomályban létezés szimbólumává is teszi a holland mestert. A Lakner László egyik főműveként számon tartott olajfestmény mellett egy litográfia és egy rézkarc is látható a neoavantgárd alkotótól.

Birkás Ákos életművében szintén fontos szerepet tölt be a kiállításon látható „Rembrandt, az önarckép fantomja” című munka, amely egymásra vetített Rembrandt-portrékból hozza létre a tárlat címében is szereplő „fantomképet”.

Birkás Ákos másik munkája – kamerával „festett” önarcképe – egy olajfestmény rétegzettségét adja vissza egy másik médium, a fotográfia eszközeivel, azaz egymás mellé helyezett portréváltozatokkal.

Forgács Péter Idő/közben: Rembrandt morfok című videóinstallációja egy számítógépes program segítségével 37 Rembrandt-önarcképet „folyat át” egymásba, ezzel milliószámra létrehozva olyan Rembrandt-portrékat is, amelyek eddig soha nem léteztek – számolt be Fehér Dávid.

A Rembrandt-évforduló előtt tisztelgő kiállítás szeptember 22-ig látható.

Borítókép: a kamaratárlat neoavantgárd munkái Rembrandt művészetére reflektálnak