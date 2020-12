Online szobakoncertet ad január 1-jén a Budapest Klezmer Band

Az újévi koncertre az érdeklődők a jegy.hu-n vásárolhatnak koncert-és támogatójegyeket

Lendületes, humorral átszőtt zenei produkciókkal várja az érdeklődőket a Budapest Klezmer Band, amely online szobakoncertet ad január 1-jén.

Az újévi koncertre az érdeklődők a jegy.hu-n vásárolhatnak koncert-és támogatójegyeket – közölték a szervezők. A Budapest Klezmer Band zenei átiratokat játszik, amelyeket az együttes alapítója és vezetője, a munkácsi származású Jávori Ferenc komponál. Ezek a dallamok Közép-Kelet-Európa azon területéről származnak, ahol a zsidó zenei kultúra egykor virágzó volt.

A zenekar Európában és Amerikában is ismert. Felléptek a Madách Színház Hegedűs a háztetőn című musicaljében, a Győri Balettel közös Purim, avagy a sorsvetés című produkcióban, amelyben élőben adják elő Jávori Ferenc szerzeményét. Ezzel a produkcióval Hollandiában, New York-ban, New Jersey-ben, Szlovákiában, Németországban, Finnországban, Dániában, Svédországban és Olaszországban turnézott a két együttes.

Menyasszonytánc című klezmer-musicaljük az Operettszínházban 6 éve folyamatosan teltházzal megy. A Budapest Klezmer Band megkísérelte a klezmer és a klasszikus zene ötvözését is. A Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere, Rolla János felkérte a Budapest Klezmer Band alapítóját, hogy olyan művet komponáljon, amelyben a két együttes együtt játszhat. Ez a Klezmer Szvit, amelyet 1999-ben mutattak be a Dohány utcai zsinagógában, és azóta minden évben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is előadják mindig újabb tételekkel kibővítve.

A tíz tételre bővült műből CD-felvétel készült. A Klezmer Táncszvit a Győri Balettel és a Liszt Ferenc Kamarazenekarral közösen valósult meg. Rost Andreával Pannon dalok címmel készítettek lemezt.

