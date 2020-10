Oláh Kálmán ad koncertet a Müpában

A Modern renaissance címet viselő esten fellépnek a művész barátai is, Balázs Elemér, Bacsó Kristóf, Borbély Mihály, ifjabb Oláh Kálmán, Schreck Ferenc, Kovács László és John Patitucci.

A világhírű bőgőssel két lemezen is szerepelnek együtt, az egyik a Szakcsi Generation with Jack DeJohnette and John Patitucci, a másik pedig New York-i közös koncertjük felvétele